تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-01-2026

أنهى سعر المؤشر التداولات الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره حاجز قوي عند مستوى 99.10 ليجبره ذلك على تشكيل تداولات سلبية لحظية بتسلله حاليا نحو 98.65 مواجها بذلك محور المتوسط المتحرك 55.

خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة حاليا وليستمر بتأجيل المحاولات الصاعدة مع توفر فرصة لإعادة اختبار الدعم الممتد حاليا نحو 98.35, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح ذلك الباب أمامه للبدء باستهداف المحطات الإيجابية والتي تتمركز قرب 99.28 و99.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.50 و 98.85

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع