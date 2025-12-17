شكران مرتجى تعتذر إلى جمهورها بسبب “خطأ غير مقصود”

دبي - فريق التحرير: ​تصدّرت الممثّلة السّوريّة، شكران مرتجى، مؤشرات البحث في السّاعات الماضية، بعد تقديمها اعتذارًا علنيًّا إلى جمهورها إثر خطأ وقعت فيه خلال برنامجها الجديد “Ohlala”.

​جاء الاعتذار بعد موجة من الانتقادات طالت شكران، إثر وصفها لجملة “صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنّة” بأنّها “آية قرآنيّة” وختمتها بعبارة “صدق الله العظيم”.

في التّفاصيل، ​نشرت “شكران”، عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام”، توضيحًا أكّدت فيه تحمّلها المسؤوليّة الكاملة عن الخطأ غير مقصود الّذي حدث في حلقة الممثّلة روعة ياسين، مؤكّدةً أنّ الخطأ لا علاقة له بفريق الإعداد أو الإخراج، بل كان هفوة شخصيّة منها.

​كما أوضحت أنّ السؤال باغتها ولم تكن قد حضّرت للإجابة عنه، ممّا أدّى لخلط المعلومات في تلك اللحظة.

و​وصفت شكران ما حدث بأنّه “خطأ غير مقبول”، وقدّمت الشّكر لكلّ من نبّهها وصحّح لها المعلومة بأسلوب راقٍ.

كما ​ختمت شكران، حديثّها بالتّأكيد على أنّها ممثّلة تخوض تجربة التّقديم ولا تريد أن تصبح إعلاميّة وأنّها تتقبّل النّقد البنّاء، معبّرة عن امتنانها لمحبّيها وجمهورها الّذي يتابعها بصدق.