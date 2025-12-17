تكنولوجيا: PayPal على اعتاب التحول إلى بنك كامل الخدمات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى خدمة PayPal حاليًا إلى التحول إلى بنك داخل الولايات المتحدة، بعد أن قدّمت الطلبات الرسمية المطلوبة إلى إدارة المؤسسات المالية في ولاية يوتا وإلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بهدف تأسيس كيان جديد تحت اسم PayPal Bank، ليعمل كبنك صناعي مرخّص مقره ولاية يوتا.

وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتيح لها دعم نمو المشروعات الصغيرة وتوسيع الفرص الاقتصادية داخل الولايات المتحدة بشكل أفضل.

وفي هذا السياق، سيقدّم PayPal Bank قروضًا مخصصة للشركات الصغيرة، إلى جانب إتاحة حسابات ادخار بعوائد، كما سينضم إلى شبكات البطاقات داخل السوق الأمريكي، استكمالًا لعمليات المعالجة والتسوية التي ينفذها حاليًا عبر شراكاته المصرفية القائمة.

منذ عام 2013، أتاح PayPal أكثر من 30 مليار دولار في صورة قروض ورؤوس أموال تشغيلية لأكثر من 420 ألف حساب أعمال حول العالم.

وبناءً على ذلك، سيسمح إنشاء البنك الجديد بتقديم حلول الإقراض للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بكفاءة أعلى، مع تقليل الاعتماد على أطراف خارجية وتعزيز البنية المالية لأعمال PayPal نفسها.

وفي حال موافقة الجهات التنظيمية على تأسيس PayPal Bank، ستخضع ودائع العملاء لتغطية التأمين الفيدرالي عبر FDIC، ما يوفر مستوى إضافيًا من الأمان للمستخدمين.

المصدر