مبادرة " SMF GROW UP".. كيف تحصل الشركات الإعلامية الناشئة على مساحة مجانية في معرض مستقبل الإعلام "فومكس"؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتح مبادرة "SMF GROW UP" مسارًا واضحًا أمام الشركات الإعلامية الناشئة للحصول على مساحة مجانية للمشاركة في معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026، وتقوم الفكرة على تحويل الدعم من شعارات عامة إلى طريق عملي يبدأ من تأهيل المشاريع الناشئة ورفع جاهزيتها، ثم اختبارها أمام المستثمرين، وصولًا إلى منح الشركات، التي تنطبق عليها معايير المبادرة مساحة مجانية في "فومكس" للمرة الأولى منذ إطلاق المعرض.

وأُطلقت مبادرة "نمو – SMF GROW UP" في شهر يوليو 2025، بهدف تمكين المنشآت الإعلامية وربطها بالفرص التمويلية والتدريبية والتأهيلية، إسهامًا في بناء منظومة إعلامية وطنية مستدامة، وتستهدف المبادرة الشركات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة الناشئة، مع تركيز على دعمها ماليًا ومعرفيًا لتطوير مشاريعها وتحويل أفكارها إلى نماذج عمل قابلة للنمو والاستدامة، عبر التدريب المتخصص والإرشاد المهني، وربط رواد الأعمال بالجهات الداعمة والمستثمرين بما يسهم في بناء بيئة إعلامية مزدهرة تواكب التحولات الاقتصادية والإبداعية في المملكة.

وتحدد المبادرة أهدافًا عملية تتصل مباشرة بحاجات الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، حيث تركز على تطوير المهارات الإعلامية عبر التدريب العملي، وتسريع النمو المهني بتوفير بيئة تعليمية تساعد المشاركين على تحسين قدراتهم بسرعة وتجهيزهم لسوق العمل، كما تعطي مساحة كبيرة لبناء العلاقات التجارية بين أصحاب الشركات الناشئة وكبرى الشركات لفتح آفاق جديدة، إلى جانب تحفيز التميز عبر اختيار أفضل المتدربين وإتاحة فرص لهم للمشاركة في ورش العمل والبرامج في المنتدى القادم، بما يدفع المشاركين إلى رفع جودة مشاريعهم والاستعداد للتنافس على فرص أكبر.

ولا تُفتح بوابة المشاركة المجانية في "فومكس" إلا عبر معايير اختيار دقيقة تفرز المشاريع وفق مسارات محددة تخدم تطوير القطاع الإعلامي، وتشمل هذه المعايير المشاريع التي تخدم المواهب عبر اكتشافها وتطويرها، والمشاريع التي تخدم إنشاء المحتوى من خلال إنتاج محتوى جديد ومبتكر، والمشاريع التي تخدم تطوير إنتاج المحتوى عبر تحسين جودة عمليات الإنتاج، إضافة إلى المشاريع التي تخدم توزيع المحتوى وتركز على تحسين وصوله للجمهور المستهدف.

وتسير المبادرة عبر مرحلتين مترابطتين ففي المرحلة الأولى، تُقدَّم ورش عمل تدريبية متخصصة تركز على تحسين أداء أصحاب المشاريع الناشئة وتطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة مثل التسويق وإدارة الأعمال وإنتاج المحتوى، مع العمل على رفع جودة المشاريع بصورة عامة. وفي المسار نفسه، تساعد المبادرة المشاركين على بناء ملف استثماري أكثر اكتمالًا عبر إعداد دراسات جدوى واضحة وخطط عمل مفصلة، بما يزيد من فرص جذب المستثمرين ويجعل المشروع قادرًا على شرح قيمته بوضوح.

وفي المرحلة الثانية تنتقل إلى اختبار القدرة على الإقناع والتقديم في مساحة أقرب للمنافسة، حيث تُنظم جلسات عرض للمشاريع بطريقة "Shark Tank"، يقدم فيها أصحاب المشاريع أفكارهم أمام لجنة من المستثمرين، وتوفر هذه الجلسات منصة مباشرة لتقديم الابتكارات وتبادل الأفكار، مع إتاحة فرصة للحصول على استثمار مباشر من المستثمرين المهتمين، وهو عنصر يرفع احتمالات النمو والتوسع للمشاريع، التي تستطيع تحويل فكرتها إلى نموذج عمل مقنع.

وفي خلفية هذه المراحل، تطرح المبادرة نفسها بوصفها برنامجًا مبتكرًا يستهدف تقديم الدعم المالي للمشاريع الإعلامية الناشئة، التي تحمل أفكارًا مميزة، مع توضيح أن هذا المسار يخدم الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، من خلال التدريب وورش العمل التطبيقية وتقديم الدعم المالي والخبرات اللازمة لإنجاح المشروع.

وتتضح قيمة المساحة المجانية في "فومكس" عندما تُقرأ باعتبارها نهاية مسار انتقائي، لا مجرد مكافأة تنظيمية، فالشركة التي تصل إلى الجناح تكون قد مرّت بتدريب يرفع كفاءتها، وبناء ملف استثماري يعزز قدرتها على الحديث بلغة السوق، وتجربة عرض أمام المستثمرين تضع نموذج عملها تحت الضوء، وعندها تصبح المشاركة المجانية في "فومكس" منصة ملائمة لتقديم المشروع أمام جمهور مهني واسع، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وفتح فرص دعم وتمويل وشراكات، بما ينسجم مع منطق المبادرة الذي يربط التأهيل بالظهور والفرص، ويربط المعايير بالمخرجات داخل المنتدى السعودي للإعلام 2026.