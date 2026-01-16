شقيق شيرين عبد الوهاب: “الناس بتتاجر بيها”

كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن عدد من الحقائق المتعلقة بالأزمة الأخيرة التي تمر بها شقيقته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، مؤكدًا أن غالبية ما تم تداوله في وسائل الإعلام غير دقيق.

وقال محمد عبد الوهاب: “أقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة وغير صحيحة تماما والناس اللي بتتاجر بيها في البرامج والمداخلات، محدش ساعد غير اتنين أحمد سعد وزينة بس، ومحمود الليثي كان كل يوم عندها”.

وأضاف: “إحنا بقى بعيد ليه عشان اللي انتو شايفينه ده حياتها عبارة عن حرب إحنا لما تدخلنا في سنة 2022 من أربع سنين اتقال علينا ايه إننا نهبناها ومستفيدين وناس وحشين، طيب ماشي نجحوا انهم يبوظوا علاجها، وبعد أربع سنين ناس تانية غيرنا أهم فنانين ومعروفين وملهمش مصلحة اللي بيدور معاهم جابوا كل تاريخهم القديم ودول كذا وكذا وإزاي دول اللي يعالجوها مين بقي اللي ليه مصلحة يطلع يشوه الناس دي زي ما شوهنا من قبلهم واللي طالع يقول مش صح إنها تروح بيت صحبها كله بيتاجر عرفت منين حضرتك أنها راحت عندها ومتأكد أوى”.

واختتم حديثه: “زينة عدت عليها يوم قالتلها أنا حاسة اني تعبانة قلتلها المستشفى أهي قريبة يلا بينا راحت واطمأنت عليها وهما هناك الدكاترة طلبوا منظار خدت بينج وماكنتش قادرة تركب العربية خدوها بسيارة إسعاف لحد بيتها دي كل الحكاية.. الصحفيين بتوعنا بقي عرفوا ازاي عشان بيجندوا ممرضين في معظم المستشفيات.. تشوف حد مشهور عرفني بس وليك الحلاوة بس وكله بقي كتب وألّف على مزاجه، ليه بقى تحديدا الاتنين دول واقفين جمبها بجد عشان دول عشرة العمر نعرف بعض من قبل ما حد فيهم يبقي معروف من زمان عشرة وستر وغطا وحاجات كتير أوى أي حد تاني بقى كله بيتاجر بيها، الناس دي بقى دلوقتي هتزعل مني جدا عشان ماكانوش عايزين حد يعرف أي حاجة عشان ميتفهموش غلط”.

