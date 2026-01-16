شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية عمرها 10 سنوات تفاجئ المتابعين وتعبر عن سعادتها بالزواج: (منتظرة اليوم دا من زمان)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بمقطع فيديو أثار دهشة الجمهور والمتابعين الذين سارعوا على تداوله عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر عروس سودانية, عمرها 10 سنوات تستعد ليوم زفافها من إحدى مراكز التجميل. العروس فاجأت الجميع بتصريحاتها لخبيرة التجميل, التي استعانت بها للظهور بشكل جميل في ليلة فرحها, حيث قالت أنها سعيدة وظلت تنتظر هذا اليوم منذ زمن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

