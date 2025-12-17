“عرس مطنطن” و”ولادة مبكرة” يكتبان أوّل حضور للمسرح السوري في موسم الرياض خلال ديسمبر

دبي - فريق التحرير: يواصل موسم الرياض ٢٠٢٥ ترسيخ مكانته كأبرز وجهة فنية في المنطقة، من خلال استضافة المسرح السوري للمرة الأولى ضمن فعالياته، عبر تقديم عملين مسرحيين يعكسان عمق التجربة المسرحية السورية وتنوع مدارسها الفنية، في خطوة نوعية تعزز حضور المسرح العربي في الموسم.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهج موسم الرياض في تقديم محتوى فني متنوع، يجمع بين العروض العالمية والتجارب العربية الأصيلة، ويمنح الجمهور فرصة الاطلاع على مدارس مسرحية مختلفة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي الذي يحتضنه الموسم سنويًا.

ويستضيف مسرح محمد العلي مسرحية “عرس مطنطن” خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وهي مسرحية اجتماعية تراثية تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة، وتسلط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي، من خلال شخصية “أبو صخر”، في أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.

كما يستضيف مسرح بكر الشدي المسرحية الكوميدية “ولادة مبكرة” خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥، وهي مسرحية مستوحاة من المسرح الإيطالي، تدور أحداثها في روما في إطار كوميدي ساخر يعالج مفارقات اجتماعية بأسلوب ذكي ومواقف طريفة، بمشاركة نخبة من الفنانين.

ويُعد حضور المسرحيات السورية ضمن موسم الرياض إضافة نوعية للمشهد المسرحي، حيث يفتح المجال أمام جمهور الموسم للتعرف على تجربة مسرحية عربية عريقة، ويؤكد في الوقت ذاته حرص الموسم على دعم التنوع الفني وإبراز الإبداع العربي بمختلف أشكاله.

ويمكن حجز تذاكر مسرحيتي “عرس مطنطن” و”ولادة مبكرة” عبر تطبيق ويبوك (Webook).

ويشهد موسم الرياض ٢٠٢٥ ثراءً وتنوعًا لافتًا في العروض المسرحية منذ انطلاقه، حيث تم تقديم عدد من المسرحيات التي تنوعت في مضامينها وأساليبها الفنية، ما جعل المسرح أحد أبرز محاور الموسم وأكثرها جذبًا للجمهور.