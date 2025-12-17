زي كاش كوين (ZECUSD) يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 17-12-2025

تراجع سعر سهم ايه تي آند تي AT&T (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار، ما يعزز من استقرار وهيمنة هذا المسار، خاصة مع تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى سيطرة القوى البيعية على حركة السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00$، ليستهدف مستوى الدعم 23.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط