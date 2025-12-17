تراجع طفيف في أسعار الذهب عقب تقرير الوظائف الأمريكي

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تقييم الأسواق لبيانات التوظيف الضعيفة في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد نحو 64 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، أي أعلى من التوقعات البالغة 45 ألفًا، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلاً 4.6%.



كما كشفت البيانات أن الاقتصاد فقد في أكتوبر تشرين الأول نحو 105 آلاف وظيفة، ما أثار مخاوف بشأن وضع سوق العمل الأمريكي.



وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن "إس آند بي جلوبال"، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر، من 54.1 نقطة في الشهر الماضي.



كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز الماضي.



وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عن 97.8 نقطة.



الدولار الأسترالي



استقر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.6638.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7274.