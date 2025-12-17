عقود الذرة تغلق على تراجع رغم توقعات نمو الطلب على المحاصيل الأمريكية

انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، وذلك على الرغم من تقديرات تشير إلى نمو الطلب على المحصول المصدر من الولايات المتحدة.

قال جيف بيترسون من شركة Heartland Farm Partners إنه متفائل بحذر بإمكانية تحسن الطلب على الذرة الأميركية اعتبارًا من عام 2025.

وأشار إلى وجود بعض القلق بشأن المحصول الثاني للذرة في البرازيل (Safrinha)، قائلاً: "التقديرات تشير إلى أن حوالي 30% من محصول Safrinha سيُزرع خارج الإطار الزمني الأمثل. وأشار مكتب Ag Rural التحليلي في أمريكا الجنوبية، المتخصص في شؤون البرازيل، إلى أنه وبسبب تقليص المساحات المزروعة لهذا المحصول وانخفاض إنتاجية المحصول، قد تنخفض الإنتاجية الإجمالية بنحو 4.1%."

وأضاف بيترسون أن البرازيل تستخدم كميات أكبر من الذرة لإنتاج الإيثانول، موضحًا: "هناك مصانع إضافية بدأت العمل، وأخرى قيد الإنشاء، وأخرى في مرحلة التخطيط. وهذا يعد مؤشرًا جيدًا."

وأشار بيترسون أيضًا إلى أن صادرات الذرة الأمريكية ستعتمد على العلاقات التجارية وقيمة الدولار الأمريكي.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% إلى 4.36 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.8% إلى 10.62 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 2.3% إلى 5.09 دولار للبوشل.