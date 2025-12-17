الداو جونز يعمق خسائره لأكثر من 300 نقطة وS&P500 يغلق منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وعمقت خسائرها في ظل عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في أعقاب صدور بيانات توظيف ضعيفة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد نحو 64 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، أي أعلى من التوقعات البالغة 45 ألفًا، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلاً 4.6%.

كما كشفت البيانات أن الاقتصاد فقد في أكتوبر تشرين الأول نحو 105 آلاف وظيفة، ما أثار مخاوف بشأن وضع سوق العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن "إس آند بي جلوبال"، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر، من 54.1 نقطة في الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز الماضي.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 302 نقطة) إلى 48114 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 48452 نقطة وأقل مستوى عند 47946 نقطة.

وانخفض إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 6800 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6819 نقطة وأقل مستوى عند 6759 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 23111 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23162 نقطة وأقل مستوى عند 22920 نقطة.