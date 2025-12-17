سعر سهم فيرتيكس (VRTX) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 17-12-2025

مدد سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 470.75$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 470.75$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 530.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد