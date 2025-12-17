سعر سهم بريستول مايرز سكويب (BMY) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 17-12-2025

استقر سعر سهم بريستول مايرز سكويب BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (BMY) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حاول السهم خلالها جني أرباح ارتفاعاته السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 50.75$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 57.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد