شركة تعدين بيتكوين Hut 8 توقّع عقد إيجار بقيمة 7 مليارات دولار لمراكز بيانات ذكاء اصطناعي بدعم من Google

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:46 مساءً - وقّعت شركة تعدين بيتكوين Hut 8 عقد إيجار بقيمة 7 مليارات دولار ولمدة 15 عاماً لتوفير قدرة مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة 245 ميغاواط في موقع River Bend التابع لها في ولاية لويزيانا، في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية بين شركة من قطاع العملات المشفرة وطلب الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأعلنت Hut 8 يوم الأربعاء أن شركة البنية التحتية Fluidstack ستستأجر هذه القدرة، بينما ستقدّم Google ضماناً مالياً يغطي مدفوعات الإيجار والالتزامات المرتبطة بها طوال مدة العقد الأساسية البالغة 15 عاماً، ما يعني أن Google ستتدخل لتغطية المدفوعات في حال عجز Fluidstack عن الوفاء بالتكاليف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Hut 8، آشر جينوت، إن مشروع River Bend “يعكس قوة نموذج Hut 8 القائم على أولوية الطاقة والتطوير المدفوع بالابتكار، وهو نموذج تؤكده الشراكات العالمية التي نعمل معها”، مضيفاً أن الاتفاق جاء نتيجة تنفيذ منضبط وصبور.

وأوضحت الشركة أن أعمال البناء الأولية قد بدأت بالفعل، على أن يتم الانتهاء من أول قاعة بيانات وتشغيلها في الربع الثاني من عام 2027، مع توقّع دخول قاعات إضافية الخدمة خلال العام الذي يليه.

ضمان Google والتمويل المؤسسي يقللان مخاطر التنفيذ

الميزة الأبرز في الصفقة هي دور Google كضامن مالي، إذ ستغطي التزامات الإيجار والمدفوعات المرتبطة به خلال مدة العقد الأساسية.

ومن المتوقع أيضاً أن توقّع Hut 8 وFluidstack اتفاقية خدمات تشغيل لإدارة مركز البيانات بشكل مستمر، مدعومة بضمان دفع إضافي من Google.

وسيتم تمويل المشروع من خلال قروض مرتبطة مباشرة بمركز البيانات، مع توقّع أن تغطي بنوك كبرى معظم تكاليف البناء، ما يقلل حجم رأس المال الذي تحتاج Hut 8 إلى ضخه مقدماً.

وقال نواه وينتروب، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في JPMorgan Chase، إن مشروع River Bend “يُظهر كيف يمكن لدمج التفكير الابتكاري مع فريق منسجم وانضباط مؤسسي أن يخلق قيمة حقيقية ومستدامة”.

وتعزّز هذه الصفقة انخراط Hut 8 في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو مسار بدأته الشركة في عام 2024. ففي سبتمبر 2024، أطلقت Hut 8 خدمة GPU-as-a-Service عبر شركتها التابعة الجديدة Highrise AI، حيث نشرت أكثر من ألف وحدة معالجة رسومية من طراز Nvidia H100 لتشغيل خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

شركات من قطاع الكريبتو على أعتاب تحقيق مليارات من الذكاء الاصطناعي

في يونيو، أعلنت شركة Core Scientific عن صفقة بقيمة 3.5 مليارات دولار مع مزود الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي CoreWeave لتأجير بنيتها التحتية لمدة 12 عاماً، ومن المتوقع أن تولد الصفقة إيرادات سنوية تبلغ 290 مليون دولار.

وفي أغسطس، سرّعت Galaxy Digital توسعة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي Helios في تكساس بعد حصولها على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار يغطي نحو 80% من تكاليف البناء.

كما وقّعت CoreWeave اتفاقية إيجار لمدة 15 عاماً لاستئجار الطاقة وأنظمة التبريد والبنية التحتية الفيزيائية لمراكز البيانات من Galaxy Digital لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، في صفقة يُتوقع أن تحقق لـ Galaxy إيرادات سنوية تقارب مليار دولار.