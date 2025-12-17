دعوى قضائية من هيئة SEC تضع مستقبل Shima Capital على المحك بعد تسريب رسالة عن تصفية الأعمال

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - ظهرت على الإنترنت لقطات شاشة يُزعم أنها لبريد إلكتروني داخلي يتضمن خططًا لتصفية أعمال شركة رأس المال المغامر Shima Capital بشكل منظم، وذلك بعد أيام فقط من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دعوى قضائية ضد الشركة ومؤسسها بتهم تتعلق بتضليل المستثمرين.

في 25 نوفمبر، وجّهت هيئة SEC اتهامات إلى شركة Shima Capital Management LLC ومؤسسها ييدا غاو بتقديم بيانات كاذبة ومضللة أثناء جمع ما يقارب 170 مليون دولار من المستثمرين، بحسب ما أعلنت الهيئة في 3 ديسمبر.

وجاء في الشكوى، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، أن غاو بالغ في تضخيم سجله الاستثماري ضمن المواد التسويقية المستخدمة لجمع رأس المال لصندوق Shima Capital Fund I بين عامي 2021 و2023.

وبحسب الهيئة، ادّعى غاو أن أحد استثماراته السابقة حقق عائدًا قدره 90 ضعفًا، في حين أن العائد الفعلي لم يتجاوز نحو 2.8 ضعف. كما زعمت الهيئة أنه عندما كانت التناقضات في عرض المستثمرين (Pitch Deck) على وشك أن تُكشف علنًا، أخبر غاو المستثمرين بأن الأمر لا يتعدى كونه أخطاءً كتابية.

اتهامات بتحقيق أرباح غير معلنة بقيمة 1.9 مليون دولار

وفي قضية منفصلة، قالت هيئة SEC إن غاو جمع نحو 11.9 مليون دولار عبر كيان ذي غرض خاص مرتبط بتوكنات BitClout، موضحًا للمستثمرين أنهم سيستفيدون من شراء التوكنات بأسعار مخفّضة. وبينما حصل غاو فعلًا على التوكنات بخصم، تقول الهيئة إنه باعها لاحقًا للكيان بسعر أعلى دون الإفصاح عن احتفاظه شخصيًا بأرباح تُقدّر بنحو 1.9 مليون دولار.

وفي منشور على منصة X يوم الأربعاء، شاركت الصحفية المتخصصة في شؤون الكريبتو كيت إروين لقطات شاشة لبريد إلكتروني يُزعم أن غاو أرسله إلى مؤسسي الشركات في محفظة Shima Capital. وتُظهر الرسالة أن غاو يعتزم التنحي عن منصبه كمدير إداري للشركة، وأن الصندوق سيتجه إلى “تصفية منظمة” لأعماله.

رسالة البريد الإلكتروني المنسوبة إلى غاو والموجّهة إلى شركات المحفظة الاستثمارية. المصدر: كيت إروين

وتشير اللقطات إلى أن غاو قال إن إجراءات هيئة SEC ووزارة العدل الأميركية تتعلق بسلوكه الشخصي، وليس بسلوك شركات المحفظة التابعة لـ Shima Capital، كما أكد أنه لم تُفرض أي غرامات على الشركة حتى الآن.

كما أوضحت الرسالة أن مستشارين مستقلين من FTI Consulting وFTI Capital Management سيتولون الإشراف على عملية التصفية وتحقيق العائد من الاستثمارات، في حين سيبقى فريق الشؤون المالية في Shima Capital قائمًا بمهامه. وذكر غاو، بحسب الرسالة، أنه سيظل منخرطًا في دعم شركات المحفظة “في الحدود المسموح بها”، لكن دون أي صلاحيات إدارية.

ولم تتمكن Cointelegraph من التحقق بشكل مستقل من صحة البريد الإلكتروني. كما تواصلت مع Shima Capital وعدد من شركات محفظتها الاستثمارية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردودًا حتى وقت النشر.

انطلاقة Shima Capital بصندوق أولي بقيمة 200 مليون دولار

في عام 2022، أعلنت Shima Capital إطلاق صندوقها الاستثماري الأول Shima Capital Fund I بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار في شركات البلوكشين الناشئة في مراحلها المبكرة. وكانت الشركة قد تأسست في عام 2021 على يد ييدا غاو، وذكرت حينها أن الصندوق حظي بدعم مستثمرين بارزين، من بينهم Dragonfly Capital وAnimoca Brands وOKX Blockdream Capital وRepublic، إضافة إلى أندرو يانغ.

وقد استثمرت Shima Capital في عدد كبير من مشاريع الكريبتو، من بينها Humanity Protocol وBerachain وMonad وPudgy Penguins وShiba Inu، وغيرها من المشاريع.