Binance تتهم "وكلاء إدراج" مزيفين وتعرض مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار للمبلّغين

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - اتهمت منصة Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، جهات وأفراداً بانتحال صفة “وكلاء إدراج” مزيفين، معلنة عن مكافآت قد تصل إلى 5 ملايين دولار للمبلّغين عن عمليات احتيال مرتبطة بإدراج التوكنات.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت Binance آليات إدراج التوكنات الرسمية على منصتها، مشددة على أن المشاريع يجب ألا تتعامل مع أي أطراف ثالثة، وأن تتقدّم بطلبات الإدراج مباشرة عبر القنوات المعتمدة لدى المنصة.

وأشارت البورصة إلى رصدها عدداً من الأفراد والكيانات الذين يزعمون زوراً أنهم “وكلاء إدراج لدى Binance”، ويعرضون تسهيل إدراج التوكنات مقابل مبالغ مالية.

وقالت Binance: “يرجى توخي الحذر وتذكّر أن Binance لا تفوّض أي شخص لتقديم مثل هذه الخدمات”، مضيفة أنها ستقدّم مكافآت كبيرة مقابل معلومات موثوقة حول المحتالين المرتبطين بعمليات الإدراج.

قائمة غير مكتملة بالجهات المتورطة

وفي قائمة سوداء جزئية لوكلاء إدراج مزيفين، حدّدت Binance سبع جهات وأشخاص، من بينهم Central Research، التي تزعم عبر حسابها على منصة X أنها تمثل مؤسسة أبحاث استثمارية.

كما شملت القائمة حاضنة المشاريع BitABC، إلى جانب أفراد مثل Fiona Lee، التي تقدّم نفسها عبر حسابها باللغة الصينية على X على أنها متداولة سابقة في أسهم الفئة A ومزوّدة سيولة لعملات بديلة.

قائمة الأشخاص والكيانات التي حدّدتها Binance على أنهم يدّعون زوراً أنهم وكلاء إدراج. المصدر: Binance

وأكدت Binance أن هذه القائمة غير شاملة، داعية المجتمع إلى اليقظة والإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية عبر قناة التبليغ الرسمية على البريد الإلكتروني: [email protected].

مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار للمبلّغين

وقالت Binance في بيانها إنها “ستتخذ إجراءات صارمة، بما في ذلك الملاحقة القانونية، بحق الوسطاء الاحتياليين الذين يتم تحديدهم عبر البلاغات”.

وأضافت الشركة أنها ستمنح مكافآت قد تصل إلى 5 ملايين دولار لكل من يقدّم معلومات صحيحة وموثوقة حول هذه الأنشطة، موضحة:

“إذا تواصل معكم أي طرف يدّعي أنه موظف أو شريك أو ممثل لـ Binance، ويطلب رسوماً مقابل دعم التداول أو المساعدة في الإدراج أو أي مقابل آخر، يرجى إبلاغنا فوراً. نحن نعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للمبلّغين الذين يقدّمون معلومات صحيحة”.

وشددت المنصة على أن المشاريع الراغبة في الإدراج يمكنها التقدّم مباشرة عبر النماذج الرسمية المتاحة، بما في ذلك نماذج Spot Listing وFutures Listing وAlpha Featuring.

تأسست Binance في عام 2017، ولا تزال أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، إذ تعالج نحو 11 مليار دولار من الصفقات اليومية، وتدرج قرابة 440 أصلاً رقمياً حتى وقت كتابة هذا التقرير، وفقاً لبيانات CoinGecko.

ورغم ذلك، تعرّضت Binance سابقاً لانتقادات تتعلق بآلية إدراج التوكنات، حيث وصف مؤسسها تشانغبينغ “CZ” تشاو العملية بأنها “معيبة”، واقترح أن تعتمد البورصات المركزية آليات إدراج آلية على غرار البورصات اللامركزية.

وكتب CZ في منشور على X في فبراير: “كمراقب، أرى أن عملية الإدراج في Binance تعاني من خلل. يتم الإعلان ثم الإدراج بعد أربع ساعات. فترة الإشعار ضرورية، لكن خلال هذه الساعات الأربع ترتفع الأسعار على منصات DEX، ثم يقوم البعض بالبيع على CEX”.

وقد تواصلت Cointelegraph مع Binance للاستفسار عن تعاملها السابق مع مزاعم وكلاء الإدراج الاحتياليين، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى وقت النشر.