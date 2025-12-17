تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-12-2025

صعد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.