السوداني: توجه الحكومة بمراجعة الجوانب المالية والاقتصادية ورفع كفاءة قطاعات النفط

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خاصاً بقطاعي النفط والغاز، بحضور وزيري النفط والمالية، وعدد من المستشارين، والكادر المتقدم في وزارة النفط وشركة سومو".

وأكد السوداني، "توجه الحكومة بمراجعة الجوانب المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة قطاعات وزارة النفط بوصفها العصب الأساسي في رفد موازنة الدولة العامة".

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "خطط تطوير الإنتاج وتصدير النفط الخام، بجانب السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للمشتقات النفطية وتحديد نسب الاستهلاك المحلي".

وتناول الاجتماع، ايضاً، "توطين الصناعات الضرورية لقطاع النفط، وتطوير القدرات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الحفر والاستخراج وهندسة المكائن وغيرها، من أجل الاعتماد على الملاكات الوطنية في هذه الجوانب".

