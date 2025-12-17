ستارمر يضغط على أبراموفيتش لتحويل أموال بيع تشلسي إلى أوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - لندن : حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، المالك السابق لنادي تشلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، مؤكّدا أن "الوقت ينفد" فيما يخص مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار أميركي) المجمّد من عائدات بيع النادي والذي خُصّص لتقديم المساعدة لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وخلال حديثه أمام البرلمان، وجّه ستارمر رسالة مباشرة إلى أبراموفيتش قائلا: "التزم بالتعهد الذي قطعته وسدّد المبلغ الآن، وإذا لم تفعل فنحن مستعدون للجوء إلى القضاء لضمان وصول كل قرش إلى أولئك الذين دُمّرت حياتهم بسبب حرب بوتين غير القانونية".

وكان وزراء في الحكومة قد قالوا في حزيران/يونيو إنهم "يشعرون بالإحباط" إزاء الفشل في التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش بشأن الجهة التي ينبغي أن تذهب إليها أموال صفقة بيع النادي في أيار/مايو 2022.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى توجيه هذه الأموال لأغراض إنسانية داخل أوكرانيا، في حين يُصرّ رجل الأعمال الروسي على أن تُستخدم لصالح جميع ضحايا النزاع، بما في ذلك الموجودون داخل روسيا.

واشترى تحالفٌ يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي نادي تشلسي، وذلك بعد فرض عقوبات على أبراموفيتش في أعقاب الغزو الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

وتُحتجز الأموال المجمّدة حاليا في حساب مصرفي داخل المملكة المتحدة.

ولا تزال هذه الأموال مملوكة قانونيا لأبراموفيتش، ولا يمكن تحويلها أو التصرف بها من دون الحصول على ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية.

لكن ستارمر أبلغ أعضاء البرلمان، الأربعاء، أن الحكومة بصدد إصدار هذا الترخيص الآن.

وقال ستارمر "يمكنني أن أعلن أننا بصدد إصدار ترخيص يسمح بتحويل مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني من عائدات بيع نادي تشلسي لكرة القدم، والذي ظل مجمّدا منذ عام 2022".

وأضاف رئيس الوزراء موجّها رسالته إلى أبراموفيتش "رسالتي إلى أبراموفيتش واضحة: الوقت ينفد".

استحوذ الملياردير الروسي الإسرائيلي البالغ من العمر 59 عاما على النادي في عام 2003، وكانت تُقدّر ثروته بنحو 14.5 مليار دولار في عام 2021.