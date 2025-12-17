انت الان تتابع خبر "هاجمنا.. لكن لديه فرصة".. طهران "لا مشكلة لديها" بنيل ترامب جائزة نوبل للسلام! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "الرئيس الأمريكي كان بإمكانه الفوز بجائزة نوبل للسلام لو سلك المسار الصحيح".



واضاف: يؤسفني أن ثمرة جهوده لنيل هذه الجائزة تحولت إلى هجوم عسكري على إيران، هذا أمر لا يمكن للشعب الإيراني تجاهله أو نسيانه".

وتابع: "في المفاوضات الأخيرة في نيويورك، اقترحتُ مجدداً حلاً دبلوماسياً لهذه المشكلة، والذي لم يُقبل للأسف بسبب الطلبات المفرطة وتأثير لوبيات الضغط المختلفة".

وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي كان بإمكانه الفوز (بجائزة نوبل) لو تصرف بشكل مختلف، أو ربما لم يفت الأوان بعد".

ويأتي هذا الموقف الإيراني خلافا للموقف الشائع في الأوساط المقربة للاطار التنسيقي بالعراق، باعتبار ان ترامب هو "قاتل قادة النصر"، الامر الذي دفع الى موقف معادٍ بشدة لموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما رشح ترامب لجائزة نوبل بطلب من الأخير.

ويبدو من تصريح الخارجية الإيرانية ان طهران "لا مشكلة لديها" بان يحصل ترامب على نوبل للسلام في حال عاد للمفاوضات لحل المشاكل مع ايران، بغض النظر عن ممارساته في ولايته الأولى وحادثة المطار واستهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

