السوداني يؤكد أهمية استدامة التواصل بين العراق واليونان بجميع القطاعات والمجالات المشتركة

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) لدى العراق جورجيوس آلامانوس، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، "أهمية استدامة التواصل بين البلدين، في جميع القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العراقية اليونانية بدورتها التاسعة التي عقدت في بغداد".

وأشار إلى "تطور الفرص التي يمكن للشركات اليونانية المشاركة من خلالها في النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي يشهدها العراق"، موجهاً الشكر والتقدير "لجهود السفير على هذا المسار خلال مدة خدمته في العراق".

من جانبه، عبّر السفير آلامانوس عن "رغبة حكومته في توسعة منافع التبادل مع العراق في كل المجالات، لاسيما مع افتتاح خط مباشر للطيران بين بغداد وأثينا"، مؤكداً أن "البلدين الصديقين يتشاركان مختلف التحديات، وفي مقدمتها مواجهة أزمة التغير المناخي والمياه، وباقي المجالات الأساسية".