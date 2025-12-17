شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين السعودية توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصة الشريك الصيني بشركة ساف والان مع بالتفاصيل

تتأثر تحركات سعر البلاديوم اليومية بالعوامل نفسها التي توجه مجمل أداء مجموعة المعادن النفيسة، وفي مقدمتها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، ومستوى شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وأفادت وكالة رويترز بأن المستثمرين اتسموا بالحذر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية، إضافة إلى بيانات التضخم المرتقبة، وهو ما ساهم في عمليات جني أرباح في أسواق المعادن بعد موجة صعود قوية خلال عام 2025. وفي هذا السياق، سجل البلاديوم تراجعًا طفيفًا، في حين حافظ البلاتين على تماسكه.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن البلاديوم، على غرار الذهب والفضة، سلعة مسعّرة عالميًا. فعندما تتجه التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة أو ضعف الدولار، غالبًا ما تستفيد الأصول غير المدرة للعائد، في حين أن ارتفاع مخاطر البيانات الاقتصادية قد يدفع الأسواق إلى تحركات قصيرة الأجل لتقليص المخاطر في أسواق المعادن.

كما أبرزت رويترز أن تأخر أو عدم اكتمال جمع البيانات الاقتصادية الأمريكية، نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية، يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، ويضيف طبقة إضافية من عدم اليقين أمام المتداولين عند بناء مراكزهم الاستثمارية.

أبرز عنوان للطلب على البلاديوم: إعادة النظر الأوروبية في محركات الاحتراق بحلول 2035

أحد أهم المحفزات الجديدة التي تؤثر في سردية الطلب متوسط الأجل على البلاديوم برز في 16 ديسمبر، مع إشارات إلى أن المفوضية الأوروبية قد تخفف موقفها بشأن حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بحلول عام 2035.

وذكرت رويترز أن المفوضية الأوروبية تستعد للتراجع عن الخطة الحالية عبر السماح باستمرار بيع بعض المركبات غير الكهربائية بالكامل، وذلك في ظل ضغوط قوية من دول أعضاء كبرى ومن قطاع صناعة السيارات. ووفق المقترح الذي أوردته الوكالة، سيجري تعديل الهدف من خفض الانبعاثات بنسبة 100% إلى 90% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2021، ما قد يمدد عمر السيارات الهجينة القابلة للشحن ومركبات مُمدِّد المدى.

وفي تقرير منفصل، أشارت رويترز إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس آلية تعويض قد تسمح باستمرار بيع سيارات محركات الاحتراق بعد عام 2035، من خلال آليات تتضمن الوقود البديل واحتساب الصلب الأخضر.

لماذا يهم هذا التحول السياسي توقعات أسعار البلاديوم؟

يرتبط البلاديوم ارتباطًا وثيقًا بمحركات الاحتراق الداخلي، نظرًا لاستخدامه في المحولات الحفازة التي تقلل الانبعاثات الضارة في محركات البنزين. وبالتالي، فإن إطالة عمر السيارات الهجينة ومحركات الاحتراق في أوروبا — في حال إقرارها قانونيًا — قد تبطئ وتيرة تآكل قاعدة الطلب الأساسية على البلاديوم.

ونقلت رويترز عن استراتيجي سلع أولية في شركة WisdomTree قوله إن هذا التحول في السياسة «من المرجح أن يكون داعمًا لمركبات محركات الاحتراق الداخلي»، التي تعتمد على البلاتين والبلاديوم.

وباختصار، فإن حتى التعديلات الطفيفة في الجدول الزمني المتوقع لتراجع محركات الاحتراق الداخلي يمكن أن تنعكس على منحنى الطلب المستقبلي للبلاديوم، وتؤثر في تمركزات المضاربة وتوقعات الأسعار على المدى الأطول.

العرض والتوازن: مفهوم “العجز” يتغير بحسب إدراج الطلب الاستثماري

إلى جانب تطورات الطلب، يتفاعل سوق البلاديوم أيضًا مع رسائل توازن العرض والطلب، ولا سيما تلك الصادرة عن شركة نوريلسك نيكل (Norilsk Nickel – Nornickel) الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم.

ووفق مذكرة تحليلية بتاريخ 16 ديسمبر نشرتها FXStreet نقلًا عن كارستن فريتش، محلل السلع في كومرتس بنك، فقد لخّصت توقعات «نورنيكل» المحدثة على النحو التالي:

عام 2025: تتوقع «نورنيكل» توازن سوق البلاديوم دون احتساب الطلب الاستثماري، لكن عجزًا بنحو 200 ألف أوقية عند تضمين الطلب الاستثماري. [9]

عام 2026 (باستثناء الطلب الاستثماري): تتوقع الشركة عجزًا قدره 100 ألف أوقية.



وأعاد موقع Mining.com، استنادًا إلى تقارير من رويترز، تأكيد الأرقام نفسها: توازن في 2025 دون الطلب الاستثماري، وعجز 200 ألف أوقية عند احتسابه، وعجز 100 ألف أوقية في 2026 دون نشاط استثماري.

الخلاصة للمستثمرين

عند قراءة عناوين تتحدث عن “عجز في سوق البلاديوم”، يجب الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة: هل يشمل العجز الطلب الاستثماري أم لا؟

ففي سوق صغيرة ومركزة مثل سوق البلاديوم، يمكن لتغيرات استثمارات الصناديق المتداولة أو الطلب الفعلي أن تُحدث فرقًا كبيرًا في ميزان العرض والطلب — وبالتالي في المعنويات السعرية.

وقد برز هذا البعد الاستثماري أيضًا في تعليقات أوسع حول المعادن النفيسة. إذ أشار تقرير يومي صادر عن رابطة سبائك الذهب والمجوهرات الهندية (IBJA) بتاريخ 16 ديسمبر إلى أن البلاديوم ارتفع بنحو 25% منذ بداية موجة الصعود، بالتوازي مع مكاسب قوية في الفضة والبلاتين، في مثال على كيفية انتقال الزخم من الذهب إلى بقية مجمع المعادن النفيسة.

سعر البلاديوم الفوري مقابل العقود الآجلة

غالبًا ما يُشار إلى السعر الفوري للبلاديوم في العناوين الإخبارية، لكن العديد من المؤسسات والمتداولين النشطين يراقبون أيضًا العقود الآجلة المتداولة في البورصات.

وبحسب بيانات Barchart، بلغ سعر عقد بلاديوم NYMEX تسليم ديسمبر 2025 (PAZ25) نحو 1,592.80 دولارًا للأوقية، بارتفاع قدره 78.60 دولارًا وقت التقاط البيانات.

ويمكن أن يتغير الفارق بين السعر الفوري والعقود الآجلة بسرعة تبعًا للسيولة، وتوافر المعروض على المدى القصير، وظروف التمويل، لذا من الطبيعي ظهور أرقام مختلفة لسعر البلاديوم اليوم وفقًا للمؤشر المستخدم.

التوقعات والنظرة المستقبلية: إلى أين يتجه البلاديوم في 2026؟

دفعت مكاسب البلاديوم القوية خلال عام 2025 المحللين إلى إعادة تقييم سيناريوهات عام 2026. ويقف السوق حاليًا عند تقاطع روايتين متعارضتين:

عوامل دعم هيكلية: شح المعروض، تركّز الإنتاج، وتطورات سياسية قد تمدد الطلب على محركات الاحتراق والسيارات الهجينة.

رياح معاكسة هيكلية: التحول طويل الأجل نحو المركبات الكهربائية بالكامل ومخاطر الاستبدال، ما قد يحد من المكاسب في معدن يعتمد بشدة على محفزات عوادم البنزين.

وفيما يلي أبرز التوقعات المتداولة حتى منتصف ديسمبر 2025: