أمازون تجري محادثات لاستثمار نحو 10 مليارات دولار في أوبن إيه آي

قال مصدر مطّلع يوم الثلاثاء إن شركة Amazon.com Inc المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (AMZN) تجري محادثات لاستثمار في شركة أوبن إيه آي المطوّرة لتطبيق تشات جي بي تي ، في صفقة محتملة قد تُقيّم شركة الذكاء الاصطناعي بأكثر من 500 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن أمازون قد تستثمر نحو 10 مليارات دولار في أوبن إيه آي ، مشيرًا إلى أن المحادثات بين الشركتين لا تزال مرنة للغاية، وذلك شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لخصوصية الأمر.

وتسلّط الصفقة المحتملة الضوء على الطلب المتواصل والمرتفع في قطاع الذكاء الاصطناعي على قدرات الحوسبة، في ظل تسابق الشركات لبناء أنظمة تنافس أو تتجاوز الذكاء البشري.

وكانت شركات مثل إنفيديا (NVDA) وأوراكل (ORCL) قد وقّعت هذا العام صفقات ذكاء اصطناعي مع أوبن إيه آي بمليارات الدولارات. كما وقّعت أوبن إيه آي في نوفمبر صفقة بقيمة 38 مليار دولار لشراء خدمات حوسبة سحابية من أمازون.

إلا أن المستثمرين يراقبون بحذر أي إشارات قد تدل على تراجع الطلب على الذكاء الاصطناعي أو على أن الإنفاق الضخم في هذا القطاع لا يحقق العوائد المتوقعة.

وتأتي المناقشات بين أمازون و أوبن إيه آي في وقت تضع فيه شركة الذكاء الاصطناعي اللمسات التمهيدية لطرح عام أولي محتمل، قد تصل بموجبه قيمة الشركة إلى نحو تريليون دولار، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز في تقرير نُشر في أكتوبر.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تؤكد قدرة أوبن إيه آي على إبرام شراكات واسعة النطاق، بعد ابتعادها عن جذورها كمؤسسة غير ربحية، وتسوية اتفاقها مع شركة مايكروسوفت (MSFT).

ويجعل الاتفاق مع مايكروسوفت من أوبن إيه آي شركة منفعة عامة تخضع لسيطرة كيان غير ربحي يمتلك حصة في نجاحها المالي، وهو ما أزال قيودًا رئيسية كانت تحد من قدرة الشركة على جمع التمويل وتأمين موارد الحوسبة.

وتملك مايكروسوفت حصة تبلغ 27% في أوبن إيه آي ، كما حصلت على الحق الحصري لبيع نماذج أوبن إيه آي لعملائها في مجال الحوسبة السحابية.

وكان موقع The Information، الذي نشر الخبر لأول مرة، قد أفاد بأن أوبن إيه آي تخطط لاستخدام رقائق Trainium التي تطورها أمازون، والتي تنافس رقائق إنفيديا ورقائق غوغل (GOOGL)، مضيفًا أن تمويل أمازون قد يؤدي إلى جولة تمويل أوسع بمشاركة مستثمرين آخرين.

كما ذكر التقرير أن أوبن إيه آي تسعى إلى بيع نسخة مخصصة للمؤسسات من تشات جي بي تي إلى أمازون، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة تتضمن بنودًا لدمج ميزات تشات جي بي تي ، مثل ميزات التسوق التي تعمل أمازون على تطويرها لتطبيقاتها الخاصة.