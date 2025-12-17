شكرا لبحثكم عن خبر محافظ أبين يدشن مخيم العيون المجاني في باتيس برعاية رسمية ودعم كويتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابوبكر حسين ومدير عام مكتب الصحة م ابين الدكتور محمد القادري ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي ومدير مكتب الصحة خنفر الدكتور صلاح بالليل اليوسفي عمليات مخيم العيون المجاني المقام في المركز الصحي باتيس مديرية خنفر م/ ابين والذي ترعاه وتموله العون المباشر الكويتية مكتب اليمن وتنفذه مؤسسة العيون الطبية بالشراكة مع مستوصف العين التخصصي والذي من المقرر إجراء 450 عملية .

وكان في استقبال الوفد في باتيس الدكتور ناصر العاقل مدير المركز الصحي باتيس والدكتور صالح حسن زين رئيس الفريق الطبي الذي اطلع الوفد على آلية العمل والية التعقيم والعمليات والمتابعة لمن اُجريت لهم العمليات وأوضح ان هذا المخيم الثاني الذي يقام في مدينة باتيس وسط اقبال شديد من المحتاجين ، وان جميع خدمات المخيم مجانية من الفحص والعمليات حتى العلاجات والمتابعة بعد العمليات .

وقدم الدكتور صالح زين شكره للمحافظ والوفد المرافق له على اهتمامهم ومتابعتهم لمثل هذه المخيمات، وقال ان هذا يزيدنا عزيمة واصرار على جلب المزيد من الدعم لاقامة مثل هذه المخيمات طالما وفي اشراف ورعاية ومتابعة من اعلى هرم سلطة المحافظة .