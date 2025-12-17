الدولار الأمريكي يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط طلب على الملاذ الآمن بفعل التوترات الجيوسياسية، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أن قامت الولايات المتحدة بفرض حصار شامل على كافة ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الداخلة إلى فنزويلا والخارجة منها.

ويعمل المستثمرون على تقييم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث ذكر "كريستوفر والر" اليوم أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ سوق العمل.

هذا، وينتظر المستثمرون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تشرين الثاني، غدًا الخميس، والتي قد توفر صورة أوضح عن ضغوط الأسعار وتأثير ذلك على السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7255.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6604.