عاجل: فتيات إيران يشعلن السجائر بصورة محترقة لخامنئي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، صورة لفتاة إيرانية وهي تشعل سيجارة من صورة محترقة للمرشد الإيراني علي خامنئي، ولم يتضح ما إذا كانت الفتاة في الداخل الإيراني أم في الخارج.

MASSACRE HAPPENING RIGHT NOW IN IRAN



ISLAMIC TERRORISTS have shut down the internet and are murdering Iranians RIGHT NOW:



"Hi, Mr. Trump. Here is Mashhad city. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please. Help to Reza Pahlavi, come to Iran (help bring… pic.twitter.com/mgJDVHsqBk — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) January 8, 2026

وجاء التعليق على الصورة ليقول :"سقوط النظام الإيراني الحالي سوف يكون مقدمة لازدهار المنطقة بأكملها، ونهاية للإسلام السياسي"

من جانبه كتب عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، بيت فالن، على منصة "إكس": "ما زال خامنئي وأعوانه لديهم فرصة لمغادرة إيران. للشعب الإيراني الحق الكامل في أن تكون له حكومة حرة من القمع الديني".

وأضاف أنه تزامنًا مع نزول ملايين الإيرانيين إلى الشوارع استجابةً لدعوة ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، وانتشار الحراك الوطني في المدن والقرى، تم قطع الإنترنت وخطوط الهاتف في بعض المناطق.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، في رسالة فيديو، إن العالم يشهد مرة أخرى وقوف الشعب الإيراني بشجاعة، مؤكدًا أن "أوروبا تقف إلى جانبهم".

Das ist Teheran heute Abend. Ihr erlebt live eine Revolution, während die Weltmedien schweigen. Die etablierten Medien sind zu nichts anderem als einer Propagandamaschine verkommen. Denn: welche Nachricht könnte gerade wichtiger sein als diese? @tagesschau pic.twitter.com/ZcS8eyOH2j — David Rosenblatt (@b4l4g4n) January 8, 2026

النظام سينتهي عاجلاً أو آجلاً

وكتب عضو البرلمان البريطاني ووزير الأمن السابق، توم توغنهات، في مقالٍ بصحيفة "تلغراف"، عن الاحتجاجات في إيران‌، أن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن النظام سينتهي عاجلاً أم آجلاً، وعلى أبعد تقدير مع موت علي خامنئي.

وأضاف أنه "ليس واضحًا ما إذا كانت الملكية ستعود، أو ستتشكل ديمقراطية، أو سيحلّ استبدادٌ آخر محلّ النظام الحالي".

وأضاف في جزءٍ من مقاله: "الاقتصاد في حالة سقوطٍ حرّ. التضخم خرج عن السيطرة، والحكومة تشتري الريال لتثبيت الأسعار، وتستورد كل سلاح يمكنها الحصول عليه من روسيا. لكن شيئًا من ذلك لا يكفي. التقارير عن خروج الذهب من البلاد تتزايد، وحالات فرار عناصر الجيش والشرطة في تزايد، ولا يدخل المال إلى البلاد إلا عبر بيع الطائرات المسيّرة أو من خلال صفقات المخدرات عبر فنزويلا".

وعن الحراك الوطني للإيرانيين، كتب توغنهات: "صحيح أن الاقتصاد ينهار، لكن هذه الاحتجاجات ليست اقتصادية فحسب؛ بل تتعلّق بالتحرر".

رضا بهلوي للإيرانيين: انزلوا إلى الشوارع

تزامنًا مع نزول ملايين الإيرانيين إلى الشوارع استجابةً لدعوة ولي عهد البلاد‌ السابق، رضا بهلوي، وانتشار الحراك الوطني ضد النظام في المدن والقرى، أفادت التقارير بانقطاع خطوط الهاتف في بعض مناطق إيران. كما تم قطع خدمة الإنترنت في عدد كبير من المدن.

كتب ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، تزامنًا مع اتساع الاحتجاجات ضد النظام، موجهًا خطابه إلى المواطنين الإيرانيين على منصة "إكس": "يا شعب إيران العظيم، أنظار العالم كلها متجهة إليكم. انزلوا إلى الشوارع واهتفوا بمطلبكم في صفوف متراصة".

وأضاف: "أحذر النظام الإيراني ومرشده والحرس الثوري من أن العالم، وكذلك رئيس الولايات المتحدة، يراقبونكم عن كثب. قمعُ الشعب لن يمرّ من دون رد".