الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً في انتظار بيانات الوظائف

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات يوم الخميس، بعد يومين متتاليين من التراجع، وسط تقييم المستثمرين للتطورات في فنزويلا ومخاوفهم بشأن الإمدادات الروسية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 3.39%، أي بزيادة قدرها 2.03 دولار لتصل إلى 61.99 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 3.16%، أو 1.77 دولار، لتستقر عند 57.76 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد استيلاء الولايات المتحدة على ناقلتين مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي يوم الأربعاء، إحداهما ترفع العلم الروسي، في خطوة دفعت موسكو للتهديد باتخاذ إجراء عسكري بحري، معتبرة أن ما قامت به واشنطن يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون البحري الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في عملية عسكرية بالعاصمة كراكاس يوم السبت الماضي، ما دفع واشنطن لتكثيف حصارها على السفن الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى ومن فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وفي هذا السياق، قال محللون في شركة "ريتربوش آند أسوشيتس" في مذكرة، إن أسعار النفط عادت إلى مستويات إغلاق يوم الجمعة الماضي قبل الإطاحة بمادورو، مشيرين إلى أن وصول كمية كبيرة من النفط الفنزويلي إلى مصافي خليج المكسيك قد يستغرق سنوات، وفقًا لوكالة "رويترز".

على الصعيد الأوروبي الشرقي، أعلن الرئيس الأوكراني "فلوديمير زيلينسكي" أن نص الضمان الأمني الثنائي مع واشنطن جاهز للتوقيع، فيما ردت روسيا بتحذير من أن أي قوات غربية تُرسل إلى أوكرانيا ستكون "أهدافًا شرعية"، بعد أن أعلنت بريطانيا وفرنسا خططًا لنشر قوة متعددة الجنسيات في حال التوصل إلى هدنة.

وتلقى النفط دعمًا إضافيًا بعد تصريح السيناتور الأمريكي الجمهوري "ليندسي جراهام" بأن الرئيس السابق "دونالد ترامب" قد يسمح بتمرير مشروع قانون عقوبات يستهدف الدول التي تتعامل مع روسيا، حيث يمكن أن يؤدي تخفيف العقوبات على موسكو إلى زيادة صادراتها النفطية.