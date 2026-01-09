الإمارات تطلق دورتها الإغاثية الجديدة من شمال غزة

9 يناير 2026 01:14

أحمد مراد (أبوظبي، غزة)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة دورتها الإغاثية الجديدة من شمال قطاع غزة، لتقديم كافة أوجه الدعم والعون للأهالي، حيث سيرت عملية «الفارس الشهم 3» أمس، قافلة مساعدات إلى شمال القطاع ضمن حمولة «سفينة محمد بن راشد الإنسانية».

ووصلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى شمال القطاع، حيث سيتم توزيع المساعدات عبر فرق المتطوعين التابعة للفريق الإماراتي في غزة لتغطية مختلف المناطق.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم للسكان في قطاع غزة، متطلعة إلى تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مع الالتزام بمواصلة التدخلات الإغاثية لمواجهة كافة التحديات.

وشدد خبراء ومحللون على أهمية الجهود الإماراتية الداعمة لقطاع غزة إنسانياً وإغاثياً، مما يعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الأزمات والشدائد، عبر الاستجابة الإنسانية السريعة، والعمل المستدام، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قوافل المساعدات التي ترسلها الإمارات إلى غزة براً وبحراً وجواً تمثل شريان حياة لآلاف الأسر الفلسطينية، في ظل وجود واقع إنساني مؤلم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مؤكدين أن الجهود الإماراتية في القطاع تُعد نموذجاً متقدماً للعمل الإنساني والإغاثي، الذي يجمع بين سرعة الاستجابة، واستدامة الدعم، والالتزام الأخلاقي تجاه الشعوب المتضررة من الأزمات والصراعات.

وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور مختار غباشي، إن الجهود الإماراتية الرامية لدعم أهالي غزة تعكس التزام الدولة الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الأزمات والشدائد، من خلال تقديم مساعدات إغاثية شاملة ومتواصلة، تصل إلى المتضررين في القطاع عبر مختلف السبل البرية والبحرية والجوية.

وأضاف غباشي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، والمستلزمات الإغاثية الضرورية، إضافة إلى دعم القطاعات الحيوية المتضررة، في إطار نهج إماراتي يقوم على الاستجابة السريعة، والعمل المستدام، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن هذه الجهود المتواصلة تجسد قيم التضامن الإنساني التي تنتهجها الإمارات، ودورها الريادي في دعم القضايا الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن المدنيين، مما يجعلها نموذجاً إنسانياً مشرفاً يعكس التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعوب المتأثرة بالأزمات والصراعات.

وأفاد غباشي بأن أهمية الجهود الإماراتية تظهر جلياً في توقيتها واستمراريتها، في ظل ما يواجهه القطاع من أوضاع إنسانية قاسية، ونقص حاد في الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن قوافل المساعدات التي ترسلها الإمارات إلى غزة براً وبحراً وجواً تمثل شريان حياة لآلاف الأسر في القطاع، خاصة في ظل وجود واقع إنساني مؤلم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المبادرات الإماراتية المتواصلة تسهم في التخفيف من حدة الأزمات التي يعانيها أهالي غزة، عبر توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس عصب حياة المدنيين بشكل مباشر، داعياً القوى الإقليمية والدولية إلى الاقتداء بالنهج الإماراتي الإنساني، وتكثيف الجهود الجماعية من أجل إيصال الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية إلى سكان القطاع، إضافة إلى العمل على دعم جهود إعادة الإعمار، وتمكين المدنيين من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

ونوه بأن الدور الإماراتي يعكس رؤية إنسانية شاملة، تؤكد أن دعم غزة ليس مجرد استجابة طارئة، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب تضافر الجهود لضمان حياة أكثر أمناً وكرامة لأهالي القطاع، مطالباً بأن تترافق هذه الجهود مع تحرك عربي ودولي فاعل، تشارك فيه الإمارات، للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي تزيد من معاناة السكان وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، يوسف دياب، أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة تسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يُعانيها مئات الآلاف من النازحين، في ظل وجود العديد من التحذيرات الأممية والدولية من تفاقم تداعيات الأزمة، مؤكداً جهود الإمارات الداعمة لأهالي القطاع تُعد نموذجاً متقدماً للعمل الإنساني والإغاثي، الذي يجمع بين سرعة الاستجابة واستدامة الدعم والالتزام الأخلاقي.

وذكر دياب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة، من خلال توفير الغذاء والدواء والمياه والوقود ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات والمستلزمات الطبية، مما يعكس نهجاً إنسانياً وإغاثياً مستداماً يهدف إلى مواجهة تداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأشار إلى أن المبادرات الإنسانية والإغاثية المتكاملة تجسد مكانة الإمارات باعتبارها دولة رائدة في العمل الإنساني والإغاثي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع الأزمات من منطلق إنساني بحت، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.