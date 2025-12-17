شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض دون التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية والان مع بالتفاصيل

سجلت الفضة مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 64 دولارًا للأونصة. ورغم أن الذهب ظل متفوقًا على المعدن الأبيض كملاذ للقيمة، تستعرض دويتش فيله أسباب عودة الفضة لاكتساب أهمية عالمية متزايدة.

ماذا حدث لسعر الفضة في 2025؟

شهدت الفضة موجة صعود قوية، إذ تضاعف سعرها أكثر من مرتين من نحو 30 دولارًا (24.54 يورو) للأونصة في بداية العام إلى أعلى مستوى تاريخي عند 64.65 دولارًا للأونصة في 12 ديسمبر.

وكان المعدن يتداول في بورصة كوميكس (COMEX) – ذراع السلع التابعة لبورصة نيويورك التجارية (NYMEX) – قرب 30 دولارًا في يناير، ثم تحرك ضمن نطاق 37 إلى 40 دولارًا طوال الصيف، قبل أن يخترق هذا النطاق صعودًا بشكل حاسم في سبتمبر.

وتسارعت وتيرة الارتفاع بعد ذلك، مع تسجيل أقوى المكاسب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ويمثل الارتفاع بنسبة 110% منذ بداية العام تحولًا دراماتيكيًا للفضة، التي لطالما اعتُبرت “الأخت الفقيرة” للذهب، إذ غالبًا ما يتفوق الذهب عليها خلال الأسواق الصاعدة.

ورغم تحذير بعض المستثمرين من احتمال حدوث تصحيح سعري قصير الأجل، لا تزال المعنويات تجاه الفضة إيجابية مع التطلع إلى العام المقبل.

وقبل 2025، أمضت الفضة معظم العقد الماضي في نطاق 15 إلى 25 دولارًا للأونصة، مع قفزات عرضية فوق مستوى 30 دولارًا خلال فترات الحماس الاستثماري، لكنها فشلت في الحفاظ على زخم صعودي مستدام.

وحتى في ذرواتها السابقة في 1980 و2011، بلغ سعر الفضة نحو 49 دولارًا للأونصة، وهو مستوى أقل بكثير من قفزات الذهب التي تجاوزت 1900 دولار للأونصة.

لكن هذا العام، تخلف أداء الذهب نسبيًا، إذ ارتفع بنحو 60% إلى حوالي 4340 دولارًا للأونصة، مقارنة بتضاعف سعر الفضة بأكثر من مرة.

وكان اختراق الفضة لمستويات قياسية مدفوعًا جزئيًا بـتراجع الدولار الأميركي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز جاذبية المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

غير أن عوامل أكبر لعبت دورًا حاسمًا في دفع الأسعار، أبرزها تشدد المعروض العالمي مع عجز الإنتاج عن مواكبة الطلب.

ما التحديات التي تواجه إنتاج الفضة؟

تواجه أميركا اللاتينية، التي تنتج أكثر من نصف الفضة العالمية، تراجعًا في الإنتاج مع تقدم المناجم في العمر وتناقص الاحتياطيات.

وشهدت المكسيك، المسؤولة عن 25% من المعروض العالمي، انخفاضات مزدوجة الرقم في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

ويقترب أحد أكبر مناجم البلاد، سان خوليان في شمال ولاية تشيهواهوا، من نهاية عمره التشغيلي بحلول 2027. ويعد المنجم من أهم عمليات شركة فريسنيلو، إلا أن جودة الخام تتراجع والاحتياطيات تنضب.

وفي الوقت نفسه، تعاني بيرو وبوليفيا وتشيلي – التي توفر مجتمعة نحو ثلث الإمدادات العالمية من الفضة – من انخفاض درجات الخام، ما يجعل الاستخراج أكثر تكلفة وأقل كفاءة.

كما تواجه هذه الدول عدم استقرار سياسي وتشريعات تعدين أكثر صرامة، وهو ما أدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين.

وبحسب محللي شركة GlobalData ومقرها لندن، من المتوقع أن يتوقف إنتاج الفضة في أميركا اللاتينية عن النمو أو يبدأ في التراجع بحلول نهاية العقد، في حال عدم اكتشاف مكامن جديدة أو إقرار سياسات داعمة.

وفي الوقت نفسه، ظل سوق الفضة في عجز هيكلي للعام الخامس على التوالي، وفق ما ذكرته رابطة معهد الفضة الشهر الماضي.

وتتوقع الرابطة أن يتجاوز الطلب العالمي المعروض بنحو 95 مليون أونصة هذا العام.

لماذا يتزايد الطلب على الفضة؟

لا يتصاعد الطلب على الفضة فقط بسبب اعتبارها مخزنًا للقيمة، بل أيضًا لأنها أصبحت عنصرًا أساسيًا في التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة.

فخصائصها الفريدة، وعلى رأسها أعلى موصلية كهربائية وحرارية بين المعادن، تجعلها لا غنى عنها في صناعات عالمية سريعة النمو.

فعلى سبيل المثال، تعتمد الألواح الشمسية على معجون الفضة لنقل الكهرباء، ومع دفع الحكومات نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، من المتوقع أن يرتفع الطلب من قطاع الطاقة الشمسية بشكل حاد.

كما تحتاج السيارات الكهربائية إلى ما يصل إلى ثلثي كمية الفضة أكثر مقارنة بسيارات محركات الاحتراق الداخلي، حيث تُستخدم في البطاريات والأسلاك والبنية التحتية للشحن، ما يرسخ دور الفضة في مستقبل النقل الأخضر.

وتلعب الفضة أيضًا دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد الرقمي. إذ تعتمد رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على الفضة لضمان دوائر كهربائية عالية الكفاءة، حيث تمثل السرعة والموثوقية عاملين حاسمين.

وتساعد قدرة الفضة على تحمل أحمال كهربائية ضخمة في ضمان نقاء الإشارات واستقرار الأداء على نطاق واسع، بينما تسهم موصليتها الحرارية العالية في تبديد الحرارة الشديدة الناتجة عن أحمال الذكاء الاصطناعي.

ورغم تراجع استخدام الفضة في العملات المعدنية والسبائك، لا تزال الاستخدامات التقليدية الأخرى، مثل المجوهرات والإلكترونيات والأجهزة الطبية والسلع الاستهلاكية، قوية.

ويتوقع معهد الفضة أن يشهد الطلب الصناعي العالمي على الفضة نموًا مستمرًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت شركة Oxford Economics هذا الشهر أن الطلب على الفضة في قطاع السيارات سينمو بمعدل سنوي يبلغ 3.4% حتى عام 2031، وأن المعدن سيستفيد من زيادة متوقعة بنسبة 65% في بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.

ما الدور التاريخي للفضة كنقود؟

على مدى آلاف السنين، حظيت الفضة بثقة البشر باعتبارها وسيلة للتبادل ومخزنًا للقيمة. فقد استخدمتها الحضارات القديمة في التجارة نظرًا لندرتها ومتانتها وسهولة تقسيمها.

وازدادت أهمية الفضة بعد اكتشاف المستعمرين الأوروبيين رواسب ضخمة في أميركا اللاتينية، ما ساعدها على التحول إلى معدن المعاملات اليومية.

وأصبحت قطع الثمانية الإسبانية – وهي عملات فضية تعادل ثمانية ريالات، العملة الإسبانية قبل البيسيتا واليورو – أول عملة تجارية عالمية، إذ جرى تداولها من الأميركيتين إلى آسيا وأوروبا.

وفي القرن التاسع عشر، ربطت دول عديدة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عملاتها بكل من الذهب والفضة. ويعود اسم الجنيه الإسترليني إلى وزن رطل من الفضة.

لكن الفضة فقدت دورها النقدي في القرن العشرين عندما تخلت الدول عن معيار الفضة. واحتفظت البنوك المركزية بالذهب، بينما جرى توجيه الفضة بشكل أكبر إلى الاستخدامات الصناعية.

ومع ذلك، حافظت الفضة على سمعتها كأداة للتحوط من التضخم والاضطرابات المالية، وهو إرث متجذر في تاريخها الطويل كعملة يومية.