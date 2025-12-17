شكرا لبحثكم عن خبر لليوم الحادي عشر على التوالي.. إقبال جماهيري واسع على مخيم الاعتصام المفتوح بالمكلا واللجنة الصحية تؤكد استقرار الوضع الصحي والان مع التفاصيل

المكلا | 17 ديسمبر 2025م | إعلام القيادة المحلية بحضرموت

يشهد مخيم الاعتصام المفتوح بمدينة المكلا، لليوم الحادي عشر على التوالي، إقبالًا جماهيريًا واسعًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي مع مطالب الاعتصام، والتفاف أبناء المحافظة حول قضاياهم المشروعة، وفي مقدمتها استعادة دولة الجنوب العربي، ودعم القوات المسلحة الجنوبية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الصحية بمخيم الاعتصام الدكتور يسلم باوزير أن الوضع الصحي داخل المخيم مستقر، وأن اللجنة الصحية تواصل عملها الميداني بشكل يومي لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمعتصمين.

وأوضح باوزير أن اللجنة قامت بتجهيز خيمة طبية متكاملة، وتعمل على متابعة الحالات الصحية وتقديم الإرشادات الوقائية اللازمة، حرصًا على سلامة المشاركين واستمرار الاعتصام بصورة منظمة وآمنة.

وتتواصل مشاركة مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء ووجهاء وناشطين، حيث يؤكد المشاركون تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لأي محاولات للالتفاف عليها، مشددين على استمرار الاعتصام حتى تحقيق الأهداف التي أُعلن عنها منذ انطلاقه.

ويأتي هذا الحضور المتزايد تأكيدًا على مستوى الوعي الشعبي بحجم التحديات التي تمر بها حضرموت، ورسالة واضحة بأن إرادة المواطنين ستظل حاضرة في الميدان، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة، ودعمًا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية بالمحافظة.