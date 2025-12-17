رحيل الممثلة نيفين مندور إثر حريق داخل منزلها يثير التّساؤلات… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: فُجعت السّاحة الفنّيّة المصريّة بوفاة الممثّلة نيفين مندور الّتي رحلت في السّاعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر ثلاثة وخمسين عامًا، بعد اندلاع حريق داخل شقّتها السّكنيّة بمنطقة الإسكندرية، هذا ما أدّى إلى وفاتها اختناقًا نتيجة استنشاق الدّخان الكثيف.

بحسب المعلومات المتداولة، اندلع الحريق قرابة السّابعة صباحًا في الشّقة الواقعة بالطّابق الرّابع، حيث كانت نيفين مندور داخل المنزل برفقة زوجها والعاملة المنزلية، إلا أنّها كانت الضّحيّة الوحيدة للحادث، في وقت نجا فيه الآخران.

في السّياق نفسه، أشار عدد من سكان العقار إلى أنّ كثافة الدخان حالت دون التّدخّل السّريع لإنقاذها، رغم محاولات الاستغاثة، هذا ما تسبب في وفاتها قبل وصول سيّارات الإسعاف.

في موازاة ذلك، طُرحت تساؤلات حول ملابسات الحادث، بعد تصريحات من مساعدة الرّاحلة تحدّثت فيها لـ |القاهرة ٢٤” عن احتماليّة وجود شبهة جنائيّة، مطالبة بفتح تحقيق رسميّ وهي أقوال لم تُحسم بعد وتخضع حاليًّا لإجراءات الفحص من الجهات المختصّة.

وكان عدد من الفنّانين قد نعى الرّاحلة فور الإعلان عن خبر وفاتها، مؤكّدين أنّ الحادث ناتج عن حريق داخل منزلها، وفق ما أُبلغوا به من أسرتها.

وُلدت نيفين مندور عام ١٩٧٢، وبدأت شغفها بالتّمثيل منذ سنوات الدّراسة، قبل أن تعرفها السّينما من خلال فيلم اللي بالي بالك عام ٢٠٠٤ الّذي حقّقت عبره شهرة لافتة بتمثيلها شخصيّة “فيحاء” زوجة “رياض المنفلوطي” الّتي قدمها الممثل محمّد سعد.

كما شاركت في عدد من الأعمال الدّراميّة، أبرزها مسلسل “راجعلِك يا اسكندرية” إلى جانب خالد النّبوي ومسلسل “مطعم تشي توتو” مع سمير غانم وفاروق الفيشاوي، قبل أن تغيب عن الأضواء لسنوات طويلة.

وسبق أن أوضحت نيفين مندور أنّ ابتعادها عن الفن جاء لأسباب عائليّة وشخصيّة، في مقدمتها رعايتها والدتها خلال فترة مرضها، إضافة إلى شعورها بالتّردّد بعد النّجاح السّريع الّذي حقّقته في بداياتها.

وبرحيلها، تطوي نيفين مندور صفحة من ذاكرة السّينما المصريّة في مطلع الألفية، فيما تبقى تفاصيل الحادث قيد التّحقيق لكشف ملابساته كاملة.