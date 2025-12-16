شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الصناعة والتجارة بتبن يهنئ لؤي عبدالحكيم بتعيينه مدير عام مديرية الحوطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج / تبن بارك مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تبن بمحافظة لحج الأستاذ عبدالقوي عمر القرار الإداري الصادر عن اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي والقاضي بتكليف الأخ لؤي عبدالحكيم أحمد سعيد مديرا عاما لمديرية الحوطة. وأعرب الأستاذ عبدالقوي عمر عن تهانيه الخالصة للاخ لؤي عبدالحكيم بمناسبة نيله ثقة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتفعيل الأداء الإداري والخدمي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية تبن ثقته الكاملة بقدرة المدير العام الجديد على النهوض بواقع المديرية وتحقيق تطلعات أبنائها في ظل المرحلة الراهنة وما تتطلبه من جهود مخلصة وعمل مسؤول. وفي ختام تصريحه تمنى الأستاذ عبدالقوي عمر للأخ لؤي عبدالحكيم أحمد سعيد التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ومواصلة العمل لما فيه خدمة مديرية الحوطة ومحافظة لحج عموما.

