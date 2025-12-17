ترامب يحظر دخول حاملي وثائق السلطة الفلسطينية لأمريكا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن البيت الأبيض ، مساء الثلاثاء 26 ديسمبر 2025 ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مرسومًا رئاسيًا جديدًا يوسّع نطاق حظر دخول الولايات المتحدة، ليشمل دولًا وفئات جديدة، من بينها حظر كامل على دخول الأشخاص الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن المرسوم الرئاسي يفرض قيودًا كاملة على دخول رعايا خمس دول جديدة هي: سوريا، وجنوب السودان، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، في إطار توسيع سياسة القيود على الهجرة والسفر.

ويكرّس المرسوم الجديد كذلك حظر دخول مواطني 12 دولة سبق أن شملها قرار مماثل صدر في يونيو الماضي، مؤكّدًا استمرار القيود المفروضة عليها دون تغيير.

كما ينص القرار على تشديد الإجراءات بحق رعايا دول أخرى، إذ فُرضت قيود كاملة على دخول مواطني لاوس وسيراليون، بعد أن كانت تخضع سابقًا لقيود جزئية فقط.

ويأتي هذا المرسوم ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق حظر السفر، وسط توقعات بإثارة تداعيات سياسية وإنسانية، لا سيما في ما يتعلق بحاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

ولاحقا ، قال البيت الأبيض، في بيان توضيحي بشأن قرار حظر دخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إن القرار جاء في ضوء ما وصفه بعوامل أمنية تتعلق بنشاط «جماعات مصنفة إرهابية» في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وما نتج عن ذلك من مقتل مواطنين أميركيين.

وأوضح البيان أن الحرب الأخيرة أضعفت آليات التدقيق والفحص الأمني، إلى جانب ما اعتبره ضعفًا أو غيابًا لسيطرة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يجعل من غير الممكن حاليًا التحقق من هويات الأفراد الراغبين في السفر بوثائق صادرة أو معتمدة عن السلطة الفلسطينية، أو الموافقة على دخولهم إلى الأراضي الأميركية.

