تصويت حوكمة في Hyperliquid يهدف إلى تحييد دائم لصندوق المساعدة بقيمة مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - طرحت مؤسسة Hyper تصويتاً على مستوى المدققين يهدف إلى الاعتراف رسمياً بتوكنات HYPE المحتفَظ بها في عنوان نظام صندوق المساعدة ضمن بروتوكول Hyperliquid على أنها غير قابلة للوصول بشكل دائم، واستبعادها من المعروض المتداول والإجمالي للتوكن.

وبحسب المؤسسة، يُعد صندوق المساعدة آلية على مستوى البروتوكول مدمجة في تنفيذ شبكة الطبقة الأولى، حيث يقوم تلقائياً بتحويل رسوم التداول إلى توكنات HYPE وتوجيهها إلى عنوان نظام مخصص. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، يحتوي هذا العنوان على ما يقارب مليار دولار من التوكنات.

وقد صُمم عنوان النظام من دون أي آليات تحكّم، ما يجعل هذه الأموال غير قابلة للاسترجاع إلا عبر تنفيذ انقسام (هارد فورك). وكتبت مؤسسة Hyper: “من خلال التصويت بـ‘نعم’، يوافق المدققون على التعامل مع توكنات HYPE في صندوق المساعدة على أنها محروقة”.

من جهتها، ذكّرت شركة Native Markets، الجهة المصدِرة للعملة المستقرة الأصلية لشبكة Hyperliquid والمسماة USDH، المستخدمين بأن 50% من عائد احتياطي العملة المستقرة يتم توجيهه إلى صندوق المساعدة وتحويله إلى توكنات HYPE. وأضافت الشركة: “في حال إقرار هذا التصويت، سيتم الاعتراف رسمياً بهذه المساهمات على أنها محروقة”.

توضيح المعروض في ظل الاهتمام المؤسسي

ورغم استخدام مصطلح “الحرق” في المقترح، فإنه لا يؤدي إلى خفض فعلي في المعروض القائم، بل يهدف إلى توحيد كيفية التعامل مع التوكنات الناتجة عن الرسوم لأغراض الحوكمة، وتقليص الغموض المحيط بالمعروض الفعلي لتوكن HYPE.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية متزايدة في ظل تنامي الاهتمام المؤسسي بنموذج Hyperliquid القائم على الرسوم. ففي مذكرة بحثية تناولت خزائن الأصول الرقمية (DATs) المرتبطة بـHyperliquid، وصفت شركة الخدمات المالية Cantor Fitzgerald البروتوكول بأنه يعيد تقريباً كامل إيراداته من الرسوم إلى حاملي التوكنات عبر عمليات إعادة شراء آلية.

وقدّرت Cantor أن Hyperliquid حققت نحو 874 مليون دولار من الرسوم منذ بداية عام 2025، مشيرة إلى أن 99% من رسوم البروتوكول يتم توجيهها عبر آلية صندوق المساعدة لإعادة شراء توكنات HYPE.

ورغم توصيف الشركة لهذه العمليات على أنها عامل في تراجع المعروض المتداول، فإن مقترح مؤسسة Hyper يضع حداً فاصلاً واضحاً من خلال التأكيد على أن أرصدة صندوق المساعدة لم تكن في أي وقت مخصّصة للإنفاق أو الاسترجاع. ويهدف التصويت إلى مواءمة مقاييس المعروض مع تصميم البروتوكول نفسه، لا إلى خلق ندرة بأثر رجعي.

حجم تداول Hyperliquid وخزائن HYPE الرقمية

لا يزال Hyperliquid أحد أبرز اللاعبين في سوق منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة. فخلال الثلاثين يوماً الماضية، تُظهر بيانات DefiLlama أن البروتوكول سجّل أكثر من 205 مليارات دولار من حجم تداول العقود الدائمة، ما يجعله ثالث أكبر منصة DEX للعقود الدائمة خلال هذه الفترة.

إلى جانب ذلك، نشأ نظام بيئي متنامٍ من شركات خزائن الأصول الرقمية المرتبطة بتوكن HYPE. ووفقاً لـCantor، تحتفظ شركة Hyperion DeFi المُرمزة (HYPD) بنحو 46 مليون دولار من توكنات HYPE في خزينتها، في حين تمتلك Hyperliquid Strategies المُرمزة (PURR) ما يقارب 340 مليون دولار.