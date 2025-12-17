- 1/2
- 2/2
حرصت الفنانة مي عز الدين، على تهنئة صديقها الفنان أحمد السعدني، على فيلم ولنا في الخيال حب، وذلك بعدما حقق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية.
وشاركت مي عز الدين، صورة للنجم أحمد السعدني، عبر ستوري إنستجرام، وعلقت عليها: ألف مبروك يا صديقي فيلم مختلف وهادي، وتمثيل ناضج، وألف مبروك لكل صناع العمل الكل عمل شغله بحب.
وشارك في بطولة فيلم ولنا في الخيال حب، عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: الفنان أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد والفنان عمر رزيق، وعدد من الوجوه الشابة منهم سيف حميدة وفريدة رجب، والعمل قصة وإخراج المخرجة سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقي التصويرية خالد حماد.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تمثيل ناضج.. مي عز الدين تهنئ أحمد السعدني على فيلم ولنا في الخيال حب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.