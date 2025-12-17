تمثيل ناضج.. مي عز الدين تهنئ أحمد السعدني على فيلم ولنا في الخيال حب

حرصت الفنانة مي عز الدين، على تهنئة صديقها الفنان أحمد السعدني، على فيلم ولنا في الخيال حب، وذلك بعدما حقق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية.

وشاركت مي عز الدين، صورة للنجم أحمد السعدني، عبر ستوري إنستجرام، وعلقت عليها: ألف مبروك يا صديقي فيلم مختلف وهادي، وتمثيل ناضج، وألف مبروك لكل صناع العمل الكل عمل شغله بحب.

وشارك في بطولة فيلم ولنا في الخيال حب، عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: الفنان أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد والفنان عمر رزيق، وعدد من الوجوه الشابة منهم سيف حميدة وفريدة رجب، والعمل قصة وإخراج المخرجة سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقي التصويرية خالد حماد.

صدى البلد