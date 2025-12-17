الخريطة التى تنظر إليها مصر

تتصور مراكز الأبحاث الغربية أن الخريطة المحيطة بمصر والمؤثرة فيها تتغير شيئا فشيئا. هم لا يقيسون الأشياء بالمسافة من القاهرة بالطبع، لكن حين تطالع تقديرات الموقف عالميا من مراكز بحثية صنْعتها التنبؤ والاستشراف على أسس علمية وبحثية، وبتطعيمات معلوماتية استخباراتية، ستدرك أن القاهرة هى المتأثر الأول فى الإقليم، إلى حد يذهب فيه الخيال لمحاولة تصور العلامات التى يضعها المسؤولون المصريون على خارطة الإقليم بأقلامهم، والنقاط التى يظللونها أو يضعون عليها دوائر، ويرسمون سياساتهم بالمسافة منها ومن تداعياتها القريبة.

فالسودان- الذى تحول عمليا إلى ما يشبه نطاقين غربيا وشرقيا، الأول مع الدولة الرسمية بقيادة الفريق البرهان، والثانى واقع تحت سيطرة الدعم السريع بقيادة حميدتي- يؤثر على مصر بأبعد مما هو ظاهر بكثير، فممانعة مصر من سقوط السودان فى يد الدعم السريع لا تشخص انتصارها فحسب للدولة الوطنية والجيش الرسمى فى مقابل الميليشيا، كسياسة ثابتة لها فى الإقليم، تنتصر لها من حيث المبدأ وتبدى مرونات فى كل حالة تبعا لوضعها الخاص، فشرق السودان معناه سواحل مديدة على البحر الأحمر، تلقى بظلالها على الأمن القومى لمصر والسعودية واليمن، وتبسط تداعياتها على دول أخرى.

ولم تكد مصر تمتص جانبا من الاندفاع الإيرانى فى بلاد العرب، بما ألقى بظلاله على قناة السويس، التى تأثرت من النشاط الحوثى، حتى وجدت السودان، وقد انفطرت خريطته لشرق تحت سيطرة البرهان وغرب يعبث فيه حميدتى. ثم مع النزول جنوبا، عند الصومال وجيبوتى، يمثل هذا الحيز المائى، القريب من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مسرحا لمعركة أخرى تخوضها مصر فى عمق القلب الأفريقى. والذى يزيد الأمور تعقيدا أن بعض القوى الإقليمية تستغل جزرا غير مأهولة ولا يأبه لها أحد، فتحولها إلى نقاط انطلاق للعمق الأفريقى، وتؤسس فيها بنايات ذات طابع عسكرى يمهد لتدخلات مستقبلية أكثر اشتباكا على كل المستويات مع ما يجرى فى سواحل الشرق الأفريقى وبلدانه، وصولا لأواسط أفريقيا. ثم فى وسط أفريقيا تم تخليق تجمعات عسكرية قادرة على تزويد الدعم السريع بالمقاتلين والعتاد، وتهدد بخلق واقع ميليشى من وسط القارة مرورا بالسودان وصولا إلى ليبيا.

واللاعبون ليسوا محليين فقط، بل هناك قوى عالمية كالصين، تدير من هذه النطاقات مصالح خاصة بها منذ قرابة عقدين من الزمان، ضمن حرب باردة مع الولايات المتحدة تكاد تتخذ من خريطة العالم بأكمله مسرحا لتناحراتها وسباقاتها.

ومصر، فى كل هذه البقاع اللاهبة التى اشتعلت فجأة، عليها أن تدير مصالحها وتناقضاتها مع أطراف عربية ودول أفريقية وقوى عالمية لأجل التسكين وتحقيق الأمان الممكن لها.

فالسودان- الذى طالما تحسر عليه العالم وتغنى به العرب قبل عقود بأنه لو أُحسن استغلال أراضيه لتحول إلى سلة غذاء العالم- بات اليوم، وسط التناحرات، يضم مساحات مزروعة لصالح دول أخرى، توفر لها غذاءها وسلاسل إمدادها التى تعمل لليوم تحت هزيم المدافع، ويُفترض أن تعمل لعقود قادمة ستصير فيها حروب الماء والغذاء سيدة الكلمة على ظهر الكوكب.

ناهيك عن حروب التنقيب عن الذهب، والتى يمول من خلالها الطرفان المتصارعان جيوشهما. وفى القلب من كل هذا نهر النيل، الذى لم يعد يحتمل تخليق قوى جديدة ودول ناشئة على ضفافه، فالوضع معقد بما يكفى.

الصراع فى السودان يلقى بظلاله على كمية المياه الواصلة إلى مصر وواقع الغذاء المستقبلى، وأمانها فى الوسط الأفريقى، ويوسع من نطاقات ومسؤوليات أمنها القومى لتتحول نقاط بعيدة كسواحل شرق أفريقيا إلى نقاط تماس مباشر وضاغط على الأمن القومى المصرى وقراراته المستقبلية، وتصور مصر عن نفسها فيما هو قادم من صراعات.

فاليمن، الذى يكاد يكون انقسم نفوذيا بين دول رئيسية فى الإقليم، يؤثر على مصر ومداخيلها وشريانها الملاحى وأمنها المباشر.

أما سوريا- التى صار جزء من أراضيها تحت سيطرة إسرائيل، وجانب آخر عبارة عن حصة تركية، فضلا عن مساحات يحضر فيها الأمريكان والروس، وتكاد تعمل بنظام نفوذ متكامل من عدة أطراف عربية- فقد أصبحت بيدقا يكاد يكون ميؤوسا منه فى نظر مصر.

فمصر، ومنذ بواكير التاريخ، وهى تتأثر بأقصى شرقها فى العراق وما يليه وصولا إليها، وفى أقصى جنوبها، وتتحرز من غربها، وخبرت الغزو من شمالها.

دروس التاريخ تبقى فى الوجدان الجمعى كندوب تحركه، دون أن تكون هناك بالضرورة استراتيجية مستقرة أو رؤية متبصرة، فالوجيعة موروثة، والحذر ينتقل فى الحمض النووى للشعوب.

وكلما حاولت تخيل شكل الخريطة الموضوعة على الطاولة المصرية والعلامات التى تُرسم عليها والألوان التى تُستخدم فى تظليل النقاط المضمونة والألوان التى يُعبَّر بها عن نقاط تمركز الآخرين، لا أكاد أرى إلا خريطة تضج بالأسهم والدوائر والنقاط والعلامات، حتى ليكاد يصعب فهمها على الناظر.

كل هذه التوترات التى نترقب لها، بعيدا عن التفاؤلات، تداعيات ستفصح عن نفسها فى السنوات القادمة، تستدعى تماسكا داخليا أكبر بإصلاح أكبر. وإلا فالداخل والخارج عبء على الوطن كله فى طور من المعركة وجودى بامتياز.

