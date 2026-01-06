وزير الصحة يطمئن على الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية

اطمأن وزير الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم، على مجمل الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية، وذلك من خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد اليوم بمدينة دنقلا، وضم حكومة الولاية الشمالية برئاسة والي الولاية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، ووفد وزارة الصحة الاتحادية، إلى جانب قيادات وزارة الصحة بالولاية.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول الوضع الصحي الراهن، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، إضافة إلى استعراض الإنجازات الصحية التي تحققت خلال العام 2025م، وخطة العمل للعام 2026م. كما وقف الاجتماع على سير الخدمات الصحية المقدمة للنازحين بمعسكر العفاض بمحلية الدبة.

وفي تصريح لـ(سونا)، هنأ وزير الصحة حكومة الولاية الشمالية ووزارة الصحة بالولاية على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المجال الصحي خلال الفترة الماضية، مشيداً بالتوسع الملحوظ في الخدمات التخصصية، وافتتاح عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، والاهتمام بالصحة العامة وصحة البيئة ومكافحة الأوبئة.

كما أثنى على جهود الولاية في تقديم الخدمات الصحية للنازحين والمتأثرين بالحرب، خاصة نازحي دارفور وكردفان بمعسكر العفاض بمحلية الدبة، مجدداً التزام وزارة الصحة الاتحادية بمواصلة الدعم والوقوف مع حكومة الولاية والجهد الشعبي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية.

من جانبه، أكد والي الولاية الشمالية في تصريح لـ(سونا) أن زيارة وزير الصحة تمثل دفعة قوية لمسيرة القطاع الصحي بالولاية، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد مزيداً من الدعم والاهتمام بالعمل الصحي، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لإنسان الولاية.

كما أوضح المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الشمالية، د. ساتي حسن ساتي، استمرار جهود الوزارة في تطوير المرافق الصحية وتنفيذ المشاريع والبرامج الصحية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، واستبقاء الكوادر الصحية، والاهتمام بإصحاح البيئة والرعاية الصحية الأساسية، مؤكداً أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات الصحية.

سونا