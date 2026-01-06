انت الان تتابع خبر العراق يتسلم رسالة من إيران.. هذا مضمونها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر يبان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، في بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق".وتابع، أنه "سلّم السفير الإيراني، خلال اللقاء، رسالةً خطية إلى الوزير من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تضمنت نقل وجهة النظر الإيرانية بشأن أبرز القضايا الدولية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".وأشار الى ان "اللقاء تطرّق إلى تطورات الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، والخطوات المتّخذة باتجاه تشكيل الحكومة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية".