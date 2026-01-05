الإعلان عن وجود 15114 في السعودية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وزارة الداخلية توضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 07:14 مساءً - الرئيسيةاخبارالإعلان عن وجود 15114 في السعودية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وزارة الداخلية توضح

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق مختلفة من المملكة خلال الفترة من 29-2-1447 إلى 5-3-1447 والموافق 20 سبتمبر 2026، من خلال حملات ميدانية خاصة بها خلال هذه الفترة تم رصد عدد من النتائج الهامة، بما في ذلك انتهاك لأمن الحدود وفقًا للقانون السعودي، ونحب أن نحث جميع المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية على أخذ الحيطة من هذه المخالفات.

تنفيذ الحملات الميدانية في المملكة العربية السعودية

نتجت عن الحملات الميدانية التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية ضبط إجمالي 15114 مخالفًا في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم حوالي 9538 مخالفًا لنظام الإقامة، بالإضافة إلى 3694 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وتم أيضًا رصد حوالي 1882 مخالفة لنظام العمل في جميع أنحاء المملكة، وتم القبض على 702 شخصًا من المخالفين أثناء عبورهم الحدود للدخول إلى المملكة، وكانت جنسياتهم متنوعة، حيث بلغت نسبة اليمنيين 65٪ ونسبة الإثيوبيين 33٪.

ضبط الأشخاص المخالفين لقوانين أمن الحدود في السعودية

أبلغت وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصًا بعد دخولهم الحدود ومغادرتهم المملكة العربية السعودية بطريقة تخالف نظام الأمن الحدودي، بالإضافة إلى ذلك تم ضبط حوالي 11 متهمًا أو متورطًا في نقل وتوظيف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتوريطهم في أماكن مختلفة، وقد بلغ العدد الإجمالي لأولئك الذين خضعوا إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة حوالي 43763 مخالفًا، من بينهم 36385 رجلًا وحوالي 7378 امرأة.

ما هي عقوبة إخفاء مخالفي أمن الحدود في السعودية

عقاب موجه إلى المواطنين الذين يقدمون المساعدة للمخالفين عبر نظام الحدود في المملكة العربية السعودية عن تسهيل دخولهم أو نقلهم، حيث يتم سجنهم لمدة 15 عامًا وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة جميع وسائل النقل والسكن المستخدمة في إيوائهم