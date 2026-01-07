رئيس الدولة: بمناسبة "عيد الميلاد المجيد" أهنئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ودول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ومختلف دول العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بمناسبة "عيد الميلاد المجيد" أهنئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ومختلف دول العالم، متمنياً لهم ولجميع الشعوب السعادة والسلام والازدهار".

