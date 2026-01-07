اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: بمناسبة "عيد الميلاد المجيد" أهنئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ودول العالم

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة: بمناسبة "عيد الميلاد المجيد" أهنئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ودول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المسيحيين الأرثوذكس في ومختلف دول العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بمناسبة "عيد الميلاد المجيد" أهنئ المسيحيين الأرثوذكس في الإمارات ومختلف دول العالم، متمنياً لهم ولجميع الشعوب السعادة والسلام والازدهار".

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا