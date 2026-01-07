تكنولوجيا: #CES2026: موتورولا تطلق القلم الذكي Moto Pen Ultra لهواتف Signature وRazr Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن القلم الذكي الجديد Moto Pen Ultra ليكون ملحقًا مخصصًا لهواتف Motorola Signature وRazr Fold، مكملاً لتجربتها السابقة مع الهواتف المزودة بالقلم الذكي، مثل Motorola Edge+ (2022) الذي كان يتطلب شراء القلم بشكل منفصل.

وصفّت موتورولا القلم بأنه “امتداد لليد” ويحوّل الهاتف إلى لوحة عمل وإبداعية، ويأتي القلم باللون الأسود مع علبة شحن متناسقة لتخزينه وحمايته.



لم تكشف الشركة بعد عن عمر بطارية Moto Pen Ultra، لكنها أشارت إلى أن العلبة المزودة بالشحن الاحتياطي ستوفر استخدامًا طوال اليوم. كما لم تُعلن بعد عن سعر القلم أو موعد توفره في الأسواق.

