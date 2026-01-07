تكنولوجيا: Swift Drive من GameSir وحدة تحكم ألعاب بعجلة قيادة force feedback في #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة GameSir عن متحكم الألعاب الجديد Swift Drive خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس. يتميز الجهاز بعجلة قيادة صغيرة مدمجة في الوسط مع تقنية force feedback عالية الدقة، وهي ميزة نادرة في المتحكمات العادية، ويُعد خلفًا روحيًا لمتحكم JogCon لجهاز PS1 في عام 1998.

يحتوي Swift Drive على مُشفر Hall Effect عالي الدقة لتوجيه فائق الدقة، مع نطاق توجيه قابل للتعديل من 30 إلى 1080 درجة، ومستشعرات Hall Effect في عصا التحكم والأزرار، ومحركات haptic في كل زناد لمحاكاة انزلاق العجلات والفرملة. تضيء أضواء RGB في الأعلى لتقليد مستويات RPM في اللعبة، ويمكن تخصيص العجلة بألواح مختلفة، مع قفل تلقائي عند التوجيه الزائد أو التوقف.

في التجربة العملية على أرضية CES، قدم الجهاز تجربة force feedback قوية أثناء قيادة شاحنة كبيرة على منحدرات ومسارات ملتوية، ووصفت بأنها مرضية بشكل مفاجئ، حيث يُدير التوجيه بإبهامي اليدين كمتحكم عجلة قيادة مصغر. توفر البطارية 20-30 ساعة على شحنة واحدة.

من المتوقع طرح Swift Drive للبيع لاحقًا هذا العام (2026)، لكن السعر لم يُحدد بعد.