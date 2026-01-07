المملكة والإمارات.. تحالف الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك

في خضمّ البيانات المتبادلة، وما حملته من عبارات حازمة وتوضيحات دبلوماسية محسوبة، تبدو العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر من لحظة توتر عابرة، وأعمق من قراءة متعجلة لبيان أو ردّ. إنها علاقة لم تُبنَ على المجاملات السياسية أو تقاطع المصالح المؤقتة، بل هي شراكة وجودية صاغها التاريخ، وتقاسمت أعباءها القيادتان، وثبّتها وقوفهما معاً في الصف نفسه حين أصبحت كلفة الصمت تهدد أمن المنطقة بأسرها.

تتجلى حكمة القيادة السعودية في إدارتها لهذه المرحلة الحساسة، حيث تبرز الرياض كصمام أمان للبيت الخليجي، حريصة كل الحرص على ترسيخ مبدأ أن “الإمارات دولة شقيقة” قلباً وقراراً. إن لغة البيانات السعودية، رغم دقتها ومباشرتها، تنطلق من شعور عميق بالمسؤولية التاريخية تجاه استقرار المنطقة، ومن رغبة صادقة في حماية المكتسبات التي حققها التحالف، السعودية اليوم لا تقود ملفات سياسية فحسب، بل تقود مسيرة وحدة المصير، مدركةً أن قوة دول الخليج تكمن في تماسكها خلف القيادة السعودية التي تضع اللحمة الخليجية فوق كل اعتبار.

وإلى جانب التنسيق الأمني، تبرز الشراكة الاقتصادية كأحد أمتن أركان هذه العلاقة. فالتكامل بين “رؤية المملكة 2030” وطموحات دولة الإمارات التنموية خلق قطباً اقتصادياً عالمياً في قلب الشرق الأوسط. إن التنافس التنموي المحمود بين البلدين ليس إلا وجهاً من وجوه التكامل الذي يهدف لرفاهية الشعبين الشقيقين؛ فنجاح الرياض هو نجاح أبوظبي، هذا التداخل المصيري في الاستثمارات والمشاريع العملاقة يؤكد أن المصالح باتت متشابكة إلى حدٍّ يصعب الفكاك منه.

إن أي تباين في وجهات النظر مهما بدا حاداً لا ينبغي أن يُقرأ كشرخ، بل كاختبار طبيعي لعلاقة ناضجة، تعرف كيف تختلف دون أن تنكسر، وكيف تراجع المسارات دون أن تتنكر لتاريخها.. العلاقات الصلبة لا تُقاس بلحظات الانسجام فقط؛ بل بقدرتها على احتواء الخلاف دون أن تفقد بوصلتها الإستراتيجية.

في المحصلة، يبقى اليقين الثابت أن السعودية والإمارات تقفان في خندق واحد حين يتعلق الأمر بجوهر الأمن الخليجي والعربي. إن التحالف الذي صمد أمام التحديات الكبرى وقدم الشهداء، لن تعصف به عواصف البيانات.. وكسعودي أولاً وخليجي ثانياً، أثق أن حكمة القيادة في البلدين كفيلة باحتواء الموقف سريعاً؛ فما يجمعنا من دم وتاريخ وأحلام مشتركة للمستقبل أعمق وأكبر من أي خلاف عارض.

د. طلال الحربي – جريدة الرياض

