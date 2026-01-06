الرياض للتعمير السعودية تتسلم فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 16.79 مليون ريال

قالت المديرة المالية لشركة إنفيديا، كوليت كريس، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية «تعمل بوتيرة محمومة» على طلبات التراخيص التي تتيح لشركة إنفيديا شحن رقائقها من طراز H200 إلى الصين، إلا أن الشركة لا تزال لا تعرف متى ستتم الموافقة على هذه التراخيص.

وفي مقابلة مع أحد محللي بنك جيه بي مورغان على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس بولاية نيفادا، أوضحت كريس أن إنفيديا تشهد طلبًا قويًا من الصين على رقائق H200، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي حظرًا طويل الأمد على إرسال هذه الرقائق إلى الصين.

وقالت كريس تعليقًا على طلبات التراخيص: «سننتظر ونرى ما الذي سيحدث». وكانت رويترز قد أفادت سابقًا بأن مسؤولين صينيين يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون بدخول شحنات إنفيديا، غير أن كريس امتنعت عن التعليق على أي تواصل بين إنفيديا والمسؤولين الصينيين.

وفي يوم الاثنين، كشفت إنفيديا عن ست شرائح جديدة قالت إنها دخلت مرحلة الإنتاج الكامل، لتشكّل الجيل التالي من أنظمة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «فيرا روبن». ورفضت كريس الإفصاح عما إذا كانت الشركة تواجه أي اختناقات محددة مع تسريع وتيرة الإنتاج، لكنها قالت: «نشعر بمتانة كبيرة» حيال وضع سلسلة التوريد.

وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليار دولار من الجيل الحالي من رقائق «بلاكويل»، إضافة إلى رقائق فيرا روبن المرتقبة، بحلول نهاية العام الجاري. وأضافت كريس أن «مناقشات قد جرت بالفعل» مع العملاء بشأن مشاريع إنشاء مراكز بيانات لعام 2027، لكنها لم تقدّم أي توجيه أو توقعات رسمية بشأن المبيعات.