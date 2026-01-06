موجة غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان تصعيداً خطيراً مساء اليوم الاثنين 5 يناير 2026، حيث أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن بدء موجة واسعة وجديدة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة، في خرق جديد ومكثف لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

تفاصيل الغارات الجوية بين الصرفند والسكسكية

أفادت مصادر ميدانية ووسائل إعلام لبنانية، من بينها الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة استهدفت الأطراف الواقعة بين بلدتي الصرفند والسكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان. وسمع دوي الانفجارات في أرجاء المنطقة، مما أحدث حالة من الذعر بين السكان المحليين.

وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن "سلاح الجو بدأ شن موجة جديدة من الغارات" في الجنوب اللبناني، بزعم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وحركة حماس ، وذلك بعد إصدار إنذارات إخلاء لعدد من القرى والمباني في مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع.





تصعيد مستمر وتحذيرات من الإخلاء

تأتي هذه الهجمات في وقت أصدر فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرات عاجلة لسكان عدة بلدات، منها عنان والمنارة وعين التينة، بضرورة الابتعاد عن مبانٍ محددة لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وشهدت منطقة "عنان" في قضاء جزين غارات استهدفت مبانٍ سكنية، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة (الدرونز) على ارتفاعات منخفضة.

المصدر : وكالات