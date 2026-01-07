«الهجرة الدولية»: 64 ألف نازح بولايات كردفان في السودان خلال 3 أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، ارتفاع عدد النازحين بولايات كردفان جنوبي السودان إلى 64 ألفاً و890 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة جراء انعدام الأمن، وسط معارك محتدمة بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وقدرت المنظمة في بيان نزوح نحو 64.890 شخصاً من مناطق متفرقة في إقليم كردفان نتيجة تصاعد انعدام الأمن بين 25 أكتوبر و30 ديسمبر 2025.

وأشارت إلى أن نحو 11.680 شخصاً نزحوا في كردفان خلال أسبوع واحد، من 23 إلى 30 ديسمبر الماضي، مضيفة أن فرقها الميدانية أبلغت عن 56 حادثة أدت إلى النزوح منذ بدء التصعيد في 25 أكتوبر 2025.

وأوضحت المنظمة أن 42.780 شخصاً نزحوا من ولاية شمال كردفان، بينما نزح نحو 21.860 آخرون من مواقع مختلفة في ولاية جنوب كردفان، كما نزح 250 شخصاً من منطقة غبيش بولاية غرب كردفان.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام أولية قابلة للتغيير؛ نظراً لاستمرار انعدام الأمن وتطورات ديناميكيات النزوح السريعة.