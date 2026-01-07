مصر وقطر تبحثان استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

بحثت مصر وقطر، أمس، الجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة فيما يخص الانسحابات الإسرائيلية من غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي في هذا الصدد على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

كما أكد أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لتهيئة المناخ للتعافي المبكر، معرباً عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشدداً على رفض مصر القاطع للتقسيم، سواء عبر فرض وقائع في الضفة الغربية أو محاولات تقسيم غزة.