الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 صباحاً

ما هي طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان وما الفئات المستحقة للدعم وشروطه

يتساءل العديد من الأشخاص عما هي طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان وما الفئات المستحقة للدعم وشروطه، حيث إن برنامج سند محمد بن سلمان يعتبر واحد من أبرز البرامج التي تقدم الدعم المادي للفئات المستحقة للدعم في المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا لعدد من الشروط التي يجب توافر في المتقدمين، ولهذا فإن موقع لحظات نيوز يقدم لكم شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان في السعودية.

ما هي طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان

تقدم المملكة العربية السعودية عدد كبير من برامج الدعم الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المملكة بمختلف حالاتهم، وذلك مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي المطور أو برنامج سند محمد بن سلمان، والذي يقدم الدعم المادي لعدد من الفئات المستحقة للدعم، ويتساءل الكثير من الأشخاص عما هي طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان ونقدم لكم الطريق في النقاط التالية:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج سند من هنا. انقر على أيقونة إنشاء حساب جديد عبر نفاذ. قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف الجوال وغيرهم. يتم تقديم وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تؤكد صحة البيانات التي قمت بإدخالها. ستصلك رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك لاستكمال عملية التسجيل. من بعدها سيتم النظر في الأوراق والبيانات المقدمة والتواصل معك من أجل تحديد موعد صرف الدعم على الفور.

الفئات المستحقة لدعم سند محمد بن سلمان

هناك عدد من الفئات المعنية التي تم إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان من أجلها، وهي والوحيدة التي يمكنها الحصول على الدعم المادي الذي يتم تقديمه، حيث جاءت الفئات المستحقة لدعم سند محمد بن سلمان في السعودية كما يلي:

الأشخاص المتواجدين في السجون.

كبار السن.

المصابين بطيف التوحد.

المقبلين على الزواج.

أم ذوي الإعاقات والهمم الخاص.

مرضى السرطان.

المصابين بمرض الزهايمر.

الأرامل والمطلقات.

النساء الذين يعانون من مشكلات ما بعد الإنجاب أو الحالمين بالإنجاب.

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان

أوضحت المملكة العربية السعودية أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التمكن من التسجيل في سند محمد بن سلمان في السعودية وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يمتلك المتقدم أي سندات أو عقارات ذات أصول باهظة الثمن.

لا يزيد راتب المتقدم عن 4 آلاف ريال سعودي شهريًا.

في حالة طلب الدعم للزواج، يجب أن يزيد المهر عن 50 ألف ريال سعودي.

على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية.

يتم اجتياز الدورات المقررة من برنامج الدعم.

سند محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية يعتبر واحد من البرامج التي تقدمها المملكة لعدد من الفئات المستحقة للدعم المادي، والذين يجب أن تتوافر فيهم عدد من الشروط من أجل التمكن من التسجيل في البرنامج.