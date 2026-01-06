رئيسة المفوضية الأوروبية تقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل 3 دول

ابوظبي - سيف اليزيد - تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد غد، جولة في الشرق الأوسط تشمل سوريا والأردن ولبنان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إن فون دير لاين تشارك اليوم في باريس في اجتماع "تحالف الراغبين"، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى نيقوسيا، على أن تنطلق بعدها في جولتها الشرق أوسطية.

وتُعد المحطة السورية الأبرز في هذه الجولة. ومن المتوقع أن تركز المباحثات في دمشق على دور الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة إعمار سوريا، في ظل تأكيدات أوروبية على أهمية الجمع بين التمويل وبناء القدرات المؤسسية.