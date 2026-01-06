تشلسي يعلن تعاقده مع المدرب ليام روسينيور حتى 2032

الرياص - اسماء السيد - ستراسبورغ (فرنسا) : تعاقد تشلسي حامل لقب مونديال الأندية وخامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مع المدرب ليام لوسينيور بعقد يمتد حتى 2032 لخلافة الإيطالي إنتسو ماريسكا، وفقا لما أعلن الثلاثاء في بيان.

وقال تشلسي بعدما سبقه روسينيور في إعلانه اتفاقه شفهيا مع النادي بمؤتمر صحافي في ستراسبورغ الفرنسي "يُسعد نادي تشلسي لكرة القدم أن يعلن عن تعيين ليام روسينيور مدربا للفريق الأول للرجال".

بدوره، قال المدرب الوطني في تصريح للنادي "أشعر بتواضع كبير وفخر عظيم لتعييني مدربا رئيسيا لنادي تشلسي".

وأضاف "هذا ناد يتمتع بروح فريدة وتاريخ حافل بالفوز بالألقاب. مهمتي هي حماية هذه الهوية وخلق فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها بينما نواصل تحقيق البطولات"، متابعا "أن يُعهد إليّ بهذا الدور يعني لي الكثير، وأود أن أشكر جميع من ساهموا في منحي هذه الفرصة ووثقوا بي لتولي هذه المهمة. سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي".

وكان ابن الحادية والأربعين قال قبل ساعات في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ "يبدو أنني سأكون المدرب القادم لذلك النادي (تشلسي)".

بعد عام ونصف من وصوله إلى فريق منطقة الألزاس، سيخلف ماريسكا على مقعد تدريب نادي غرب لندن، المملوك، على غرار ستراسبورغ، من قبل الكونسورتيوم الأميركي "بلو كو".

وسيصبح المدرب السابق لهال سيتي الذي لا يملك خبرة تدريبية في الدوري الإنكليزي الممتاز، رابع مدرب دائم لتشلسي منذ استحواذ "بلو كو" على النادي اللندني عام 2022.

وأوضح روسينيور أنه أراد إعلان الخبر بنفسه في ستراسبورغ بسبب ارتباطه العميق بالنادي، قائلا "كل شيء تم الاتفاق عليه، ومن المرجح أن يتم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع "أنا هنا لأنني أهتم بهذا النادي، وشعرت أنه من الصواب أن أجيب عن أسئلتكم شخصيا هنا قبل أن أرحل".

ولم يسبق لروسينيور أن واجه الأضواء الإعلامية التي ستنتظره في غرب لندن.

خبرة في الـ"تشامبيونشيب"

قضى روسينيور مسيرته كلاعب بين الدوري الإنكليزي الممتاز والـ"تشامبيونشيب" حيث لعب لفرق مثل فولهام، ريدينغ، هال وبرايتون وغيرها.

بعد فترة قصيرة تولى خلالها تدريب فريق تحت 23 عاما في برايتون، بدأ روسينيور مسيرته التدريبية عام 2019 في ديربي كاونتي، أولا تحت قيادة الهولندي فيليب كوكو ثم مساعدا لواين روني.

وتولى روسينيور المسؤولية مؤقتا خلفا لروني عام 2022، ثم أصبح لاحقا مدربا لهال سيتي في الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

وبعد نحو 18 شهرا في المنصب، أقيل من مهامه، وفي تموز/يوليو 2024 عُيّن مدربا لستراسبورغ وقاد الفريق إلى المركز السابع الموسم الماضي.

يوم الاثنين، التقى روسينيور بمديري الرياضة في تشلسي، بول وينستانلي ولورنس ستيوارت، وبعد ذلك قال مصدر في ستراسبورغ إن النادي بدأ بالفعل البحث عن بديل "في أقرب وقت ممكن".

وتضم القائمة القصيرة لستراسبورغ أسماء مثل المدرب السابق لبورنموث وولفرهامبتون الإنكليزي غاري أونيل، والمدرب السابق لساوثمبتون ويل ستيل، والويلزي إريك رامسي الذي عمل سابقا كمدرب للشباب في تشلسي ومساعد مدرب في مانشستر يونايتد.

وانتهت فترة ماريسكا التي استمرت 18 شهرا كمدرب لتشلسي بشكل مفاجئ في يوم رأس السنة، بعد ظهور مؤشرات على توتر العلاقة.

وكان تشلسي غير راض عن تقارير حول محادثات بين ماريسكا ومانشستر سيتي بشأن إمكانية خلافة الإسباني بيب غوارديولا نهاية الموسم، وسط مزاعم بأنه حاول استخدام هذه الاحتمالية كورقة ضغط في مفاوضات تمديد عقده.

تولى مدرب فريق تحت 21 عاما، كالوم ماكفارلين، قيادة تشلسي في التعادل المتأخر أمام مانشستر سيتي 1 1 الأحد، وأشرف على التدريبات الاثنين.

ويحل تشلسي ضيفا على جاره في غرب لندن فولهام، أحد أندية روسينيور السابقة، الأربعاء في المرحلة 21 من الدوري، علما أن فولهام الذي يحتل المركز 11 حاليا، لم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، لكنه سقط أمام تشلسي بالذات 0 2 في المرحلة الثالثة.